152억 들여 5등급 2570대, 4등급 2415대, 지게차·굴착기 15대 폐차

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 배출가스로 인한 대기오염을 줄이기 위해 부산시가 노후 경유차 조기폐차 지원에 나선다.

시는 올해 152억원을 투입해 ▷5등급 차량 2570대 ▷4등급 차량 2415대 ▷지게차·굴착기 15대 등 노후차량 5000대 폐차를 지원한다고 25일 밝혔다.

조기폐차 지원대상은 ▷배출가스 4·5등급 경유차(5등급은 경유 이외 연료 포함) ▷2009년 8월 31일 이전 배출허용 기준으로 제작된 도로용 3종 건설기계(덤프트럭·콘크리트 믹서트럭·펌프트럭) ▷2004년 12월 31일 이전 제작된 지게차·굴착기다.

접수일 기준 6개월 이상 연속 등록돼 있고 최종 소유기간이 6개월 이상으로 자동차 종합검사 유효기간이 지나지 않아야 하며, 선정 이후 상태 확인 검사에서 정상가동 판정을 받은 차량이 지원대상이다. 다만, 정부지원을 받아 배출가스 저감장치를 부착하거나 저공해 엔진으로 개조한 차량은 제외된다.

보조금은 ‘1차(폐차) 보조금’과 폐차 후 조건에 맞는 차량을 구매할 때 지급하는 ‘2차(차량 구매) 보조금’으로 구분되며, 차량 종류와 연식에 따라 차등 지원된다.

한편 조기폐차 지원은 1차 3000대, 2차 2000대(8월 중 별도 공고)로 나눠 진행되며, 지원대수는 예산 범위 내에서 조정될 수 있다. 등록대수가 줄고 참여수요가 감소한 5등급 차량은 올해를 끝으로 조기폐차 보조금 지원대상에서 제외된다.