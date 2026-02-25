서경덕 교수 SNS에 댓글, DM 테러

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국 누리꾼들이 소셜미디어(SNS)에서 “한국은 문화 도둑국”, “중국설을 훔쳐 설날을 만들었다”는 등의 주장을 펼치고 있는 것으로 알려졌다.

서경덕 성신여대 교수는 25일 SNS에서 “전 세계 곳곳에서 잘못 쓰이고 있는 ‘중국 설’ 표기를 ‘음력 설’로 바꾸자는 캠페인을 꾸준히 펼쳐왔다”며 “캠페인 기간 동안 많은 중국 누리꾼들이 댓글과 다이렉트 메시지(DM)로 테러를 자행했다”고 전했다.

이어 “대부분 ‘한국은 문화 도둑국’, ‘중국설 훔쳐 설날 만들어’ 등 근거없는 글과 욕”이라며 “1주일 내내 끊임없이 남겨 차단하는데 고생을 했다”고 털어놨다.

서 교수에 따르면 지난해 추석을 즈음해 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 맨체스터 시티가 한국 팬들을 위해 추석 인사 영상을 올렸다가 중국 누리꾼들이 자국 문화를 훔쳤다며 강하게 반발한 일도 있다.

당시 중국 매체 텐센트 뉴스 등 일각에선 “맨체스터 시티가 한국 팬들을 위해 추석 관련 게시물을 올리면서 중국 내 여론이 들끓고 있다”고 보도했다.

서 교수는 중국 누리꾼들의 이같은 반응을 두고 “전 세계가 한류에 열광하다 보니 중국 누리꾼들의 열등감이 점차 커지고 있다”고 해석했다.

그러면서 중국을 향해 “한국이 중국 문화를 훔쳤다는 억지 주장은 멈추고, 한국 드라마와 영화, 예능 등 다양한 문화 콘텐츠를 훔쳐 보지나 말아야 한다”며 “한국 기업의 인기 상품을 짝퉁으로 만들어 전 세계에 유통하는 일도 이제는 삼가해야할 것”이라고 일갈했다.