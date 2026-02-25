-4월 23∼24일, 11개국 해외 바이어-도내 기업 만남의 장 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 도내 기업의 세계시장 진출과 수출 경쟁력 강화를 위해 발 벗고 나선다.

도는 오는 4월 23∼24일 이틀간 예산 스플라스 리솜에서 ‘2026년 충남 해외 바이어 초청 수출 상담회’를 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 상담회는 도 해외사무소가 주도해 현지 유력 바이어를 직접 국내 초청하는 행사로 지난 2023년 처음 시작했다.

지난해에는 도내 기업 236개사와 해외 바이어 90개사가 수출 상담회에 참여해 수출 상담 700건(1917억 원 규모), 수출 협약 62건(953억 원 규모)의 성과를 거둔 바 있다.

올해는 연 1회 개최했던 초청 상담회를 반기별 총 2회로 늘려 운영 규모를 확대할 방침이다.

상담회마다 총 11개국 100여 명의 해외 바이어를 초청하며, 도내 기업 250개사와 연계해 수출 상담을 추진할 계획이다.

이를 위해 인도, 베트남, 인도네시아, 독일, 일본, 중국, 미국 7개국에 있는 도 해외사무소와 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 호주, 멕시코 4개국 통상자문관 등이 총 11개국에서 진성 바이어 발굴에 박차를 가하고 있다.

아울러 도는 계약 성사율을 높이고 실제 수출 계약으로 이어질 수 있도록 도내 기업의 제품 정보를 상담회 전에 전달할 계획이며, 바이어 신용도 등을 면밀하게 조사해 모집하고 있다.

도내 기업의 수출 상담회 참가 신청은 충남 온라인 수출지원시스템을 통해 오는 27일까지 접수할 예정이다.

도 관계자는 “우수제품·기술을 보유한 도내 기업이 새로운 해외 수출길을 열 수 있도록 행사를 내실 있게 준비하고 있다”며 도내 기업의 많은 관심과 참여를 당부했다.