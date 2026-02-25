iF 디자인 어워드 2026 수상

[헤럴드경제=고은결 기자] GS칼텍스는 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 에너지플러스 앱을 통해 ‘서비스, 시스템 & 프로세스 디자인’ 부문 본상을 수상했다고 25일 밝혔다.

이번 수상으로 GS칼텍스는 2025년 8월 ‘레드닷 디자인 어워드’ 2개 부문 및 9월 ‘IDEA 디자인 어워드’ 수상, 10월 ‘굿 디자인 어워드’ 수상에 이어 이번 ‘iF 디자인 어워드’ 수상까지 글로벌 4대 디자인 어워드를 석권한 전세계 최초의 정유사가 됐다.

독일 인터내셔널 포럼(International Forum) 주관으로 1954년부터 시작된 ‘iF 디자인 어워드’는 ▷제품 디자인 ▷패키지 디자인 ▷브랜딩 & 커뮤니케이션 디자인 ▷콘셉트 ▷ 서비스, 시스템 & 프로세스 디자인 ▷사용자 경험(UX)과 인터페이스(UI)등 총 9개 부문에서 차별성과 영향력 등을 종합해 수상작을 선정한다.

GS칼텍스는 또한 지난해 스파크 디자인 어워드, 런던 디자인 어워드에서도 수상해 8개 글로벌 디자인 어워드에서 총 9관왕을 차지했다.

2021년 출시된 에너지플러스 앱의 주요 기능은 ‘바로주유 서비스’ 등이 있다. 바로주유 서비스는 고객이 유종, 주유량 등 주유 패턴과 결제수단을 앱에 미리 등록해두면 주유소에서 바코드 스캔이나 핀번호 입력만으로 주유 할인, 적립, 결제가 한 번에 할 수 있는 서비스다. 고객 목소리를 반영해 앱 속도 개선, 결제수단 연동, 쿠폰 등록 프로세스, 주유소 판매가 업데이트 등 개선도 이어가고 있다.

GS칼텍스는 국내 정유사 최초로 자동차 디스플레이를 통해 주유소 찾기, 바로주유, 쿠폰∙포인트 조회가 가능한 카플레이와 안드로이드 오토 서비스도 출시했다. 스마트폰 흔들기로 바로주유 기능을 빠르게 실행하는 쉐이크 앤 페이(Shake & Pay) 서비스도 도입했다. 아울러 홈 화면 위젯 리뉴얼을 통해 고객들이 앱을 실행하지 않고 위젯 터치만으로도 바로주유, 단골주유소 확인, 판매가격 비교 등 에너지플러스 앱의 필수 기능들을 이용 가능하도록 개선했다.

GS칼텍스 모빌리티 앤 마케팅(Mobility & Marketing) 본부 김창수 부사장은 “이번 수상은 주유 현장에서 고객이 겪는 불편을 끝까지 줄이겠다는 집요한 개선이 세계적으로 인정받은 성과”라며 “앞으로도 데이터와 디자인을 결합해 GS칼텍스만의 차별화된 고객 경험을 선도해 나가겠다”고 말했다.