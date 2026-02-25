리쇼어링 범위 확대·전통제조업 사업전환 등 현안 집중 논의 “지방 성장 핵심은 좋은 일자리”…중소기업 중심 산업생태계 강조

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 25일 서울 여의도 중기중앙회에서 ‘김경수 지방시대위원장과 중소기업인 소통회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 정부가 경제 대전환 전략의 일환으로 ‘지방 주도 성장’을 추진하는 가운데, 지방 중소기업의 성장 기반 확충과 관련한 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

지방시대위원회에서는 김경수 위원장과 조웅환 5극3특정책국장 등이 참석했다. 중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장을 비롯해 이한욱 한국신기술사업협동조합 이사장(경남), 임경준 광주전남아스콘공업협동조합 이사장(전남), 황현배 인천산업유통사업협동조합 이사장(인천), 한영돈 선유산업단지사업협동조합 이사장(경기북부) 등 지방과 수도권을 대표하는 중소기업인들이 자리했다.

이날 회의에서는 리쇼어링 기업 인정 범위 확대, 지방 전통제조 중소기업의 사업전환 지원, 지역 전략산업 맞춤형 이론·실습·현장 연계 인재 양성 방안 등이 주요 건의사항으로 제시됐다.

김기문 중기중앙회장은 “비수도권 소재 중소기업의 63.4%가 수도권과의 경영환경 격차를 크게 체감하고 있다”며 “과도한 수도권 집중은 저출생과 잠재성장률 저하 등 국가 경쟁력 약화로도 이어질 수 있다”고 지적했다.

이어 “우리 경제가 최근 성장세를 이어가기 위해서는 수도권과 비수도권 간 격차 해소가 무엇보다 중요하다”며 “지방 주도 성장이 성공하려면 결국 지방에 좋은 일자리를 만들어야 한다”고 강조했다.

김 회장은 앵커기업 유치와 함께 중소기업이 고르게 성장하는 산업생태계 구축의 필요성을 언급하며, 사업전환과 AX를 통한 지방 전통제조업 혁신, 산업단지 업종 규제의 네거티브 전환 등 정책적 지원을 주문했다.

이에 김경수 위원장은 “5극3특 성장엔진 산업에 중소기업 참여를 확대하고, 인재 양성과 재정 지원 등 중소기업 맞춤형 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

또한 김 위원장은 “리쇼어링 범위 확대, 인공지능(AI) 확산을 통한 사업전환 지원, 실무형 인재 양성 지원 등을 통해 지역 중소기업의 경영환경을 개선하고 성장 기반을 마련하겠다”며 “지방과 중앙이 균형 있게 성장하는 과정에서 중소기업이 중추적 역할을 할 수 있도록 지방시대위원회가 지속적이고 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.