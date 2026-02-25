감사 메시지와 건강 철학 담은 도서 동봉 “건강은 반복되는 습관의 결과”…생활 속 루틴 강조

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬 이경수 대표이사가 자사 구매 고객에게 감사 메시지와 함께 건강 철학을 담은 ‘세븐 해빗(7-Habit)’ 도서를 발송한다. 단순 사은품 제공을 넘어 브랜드가 지향하는 가치를 직접 전달하겠다는 취지다.

세라젬은 25일 이 대표가 고객에게 감사 엽서와 함께 지난해 직접 집필한 ‘세븐 해빗’ 도서를 동봉해 발송한다고 밝혔다. 엽서에는 세라젬이 단순히 제품을 판매하는 기업이 아니라 일상 속 건강한 습관을 제안하고 실천을 돕는 회사라는 철학이 담겼다.

이 대표는 메시지를 통해 세라젬을 선택한 고객에 대한 감사 인사를 전하며 “건강은 한 번의 선택이 아니라 매일 반복되는 습관의 결과”라고 강조했다. 제품 중심 접근이 아닌, 생활 속에서 자연스럽게 이어지는 습관 형성이 중요하다는 점을 부각한 것이다.

세라젬은 자사 역할을 고객이 스스로 건강한 선택을 지속할 수 있도록 돕는 ‘동반자’로 정의했다. 제품은 건강한 습관을 보다 쉽고 편안하게 이어가기 위한 수단이며, 사용 경험이 일회성 체험에 머무르지 않고 일상 속 건강 루틴으로 확장되길 바란다는 설명이다.

함께 제공되는 ‘세븐 해빗’ 도서는 이경수 대표와 세라젬 웰라이프랩이 공동 집필했다. 누구나 일상에서 적용할 수 있는 건강 습관을 중심으로 구성했으며, ‘지속 가능한 작은 변화’에서 건강이 시작된다는 메시지를 담았다.

세라젬은 제품 설치 이후를 고객 여정의 ‘시작’으로 보고 있다. 의료기기 기반 기술력에 건강 콘텐츠와 철학을 결합해 장기적인 고객 관계를 구축하겠다는 전략이다.

세라젬 관계자는 “이경수 대표의 감사 메시지는 고객 한 분 한 분의 선택에 대한 진심 어린 감사와 함께, 세라젬이 지향하는 ‘건강한 습관 중심 라이프케어’ 철학을 전달하기 위한 것”이라며 “앞으로도 제품을 넘어 고객의 일상 속 건강한 변화에 동행하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.