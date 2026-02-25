세계 최대 이동통신 전시회 차량 통신용 TCU와 안테나 통합한 설루션 첫 선 자체 설계로 제품 크기 줄이고 신호손실 최소화 모빌리티 잠재 고객 발굴, 사업기회 확대 나서

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자 VS(차량솔루션)사업본부가 다음달 2일부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC 2026’에서 차세대 스마트 텔레매틱스 설루션을 공개한다고 25일 밝혔다.

VS사업본부가 MWC에 참가하는 건 이번이 처음이다. 자율주행과 인포테인먼트 고도화 흐름에 맞춰 차세대 통신 설루션을 모색하는 완성차 업체 및 통신사들과 전략적 협업을 강화하기 위한 활동의 일환이다.

자동차 산업 패러다임이 소프트웨어 중심 차량(SDV)을 넘어 인공지능 중심 차량(AIDV)으로 전환하면서 차량용 통신 기술은 모빌리티 경쟁력의 핵심으로 부상했다.

LG전자는 이번 MWC 2026에서 B2B 고객을 위한 프라이빗 부스를 운영하며 고객 발굴과 사업기회 확대에 나선다.

LG전자가 선보이는 차세대 스마트 텔레매틱스 설루션은 5G·GPS·차량 간 통신(V2X)·위성통신 등 다양한 외부 신호를 수집하는 안테나와 수집된 신호를 데이터로 변환해 내부 소프트웨어에 전달하는 텔레매틱스 컨트롤 유닛(TCU)을 단일 모듈로 통합했다.

서로 다른 공간에 설치했던 부품을 통합해 부품 간 연결 구간에서 발생하는 신호 손실을 최소화했다. 차량 외부에서 들어오는 방대한 데이터뿐 아니라 차량 내 연결된 IT 기기와의 데이터도 빠르고 안정적으로 처리한다. 국제표준과 규제를 충족하는 업계 최고 수준의 보안성도 갖췄다.

차량 내부 배선구조와 공간배치 설계가 단순해진 만큼 자동차 조립 공정의 효율도 높아질 것으로 보고 있다. 차량 외부로 돌출되던 샤크핀 안테나(Shark-fin)를 없앨 수 있어 매끈한 외형 디자인 구현도 가능하다.

LG전자는 앞서 글로벌 자동차 유리업체 생고뱅 세큐리트와 협업해 차량 디자인을 해치지 않으면서 다양한 모델에 적용 가능한 투명 필름 타입의 부착용·삽입용 안테나를 선보이는 등 차량용 통신부품 분야에서 글로벌 리더십을 발휘하고 있다.

은석현 LG전자 VS사업본부 사장은 “모빌리티 경쟁력의 핵심이 된 차량용 통신 분야에서 세계 1위 텔레매틱스 기술력을 기반으로 혁신 설루션을 지속 선보여 SDV를 넘어 AIDV 시대를 선도할 것”이라고 말했다.