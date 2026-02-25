[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]‘2026 울진대게와 붉은대게 축제’가 오는 27일부터 3월2일까지 울진군 후포면 후포항 왕돌초광장 일원에서 열린다.

25일 경북 울진군에 따르면 올해 축제는 ‘우리 대게, 진짜 대게, 울진대게’란 표어로 열린다. 첫날인 27일 지역 예술인 공연을 시작으로 대게잡이 원조 마을인 ‘거일마을’의 유래를 담은 홍보관과 울진대게 팝업스토어를 운영한다.

올해 새롭게 선보이는 축제 캐릭터 ‘대빵이’는 축제장 곳곳에서 관광객에게 추억과 포토존을 선사한다.

둘째 날인 28일 대표 프로그램인 ‘읍면 대항 게줄당기기’가 열린다.

개막식 공식 행사에 울진대게 플래시몹 공연을 시작으로 박서진·박주희 등 인기 가수의 축하 공연이 이어진다.

다음달 1일에는 총상금 240만원이 걸린 ‘게판 끼 자랑대회’가 열린다. 가수 정수연·진해성이 출연해 축제장을 달굴 전망이다.

또 ‘대형 게장 비빔밥 퍼포먼스’와 ‘붉은대게 낚시 체험’, 저렴한 가격에 대게를 낙찰받을 수 있는 ‘대게 즉석 경매’도 열린다.

울진군 관계자는 “왕돌초라는 천혜의 환경과 천년의 역사가 빚어낸 울진대게의 진가를 확인하는 시간이 되길 바란다”며“동해의 맛과 즐거운 체험이 가득한 이번 축제에서 초봄의 특별한 추억을 만드시길 기대한다”라고 말했다.