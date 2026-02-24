[헤럴드경제 = 서병기선임기자]“서양적인 것과 한국적인 것의 혼합이 절묘하다.”

‘MZ 워너비 아이콘’ 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 컴백과 함께 전 세계 팬들을 ‘블랙홀’ 속으로 끌어당기고 있다.

영화 ‘인터스텔라’를 연상시키면서 한국적인 느낌이 나는 메가크루의 군무로 소멸과 탄생이 이어지는 과정을 보여준 공동 타이틀곡 ‘블랙홀’과 카우보이를 연상시키는 멜로디에 이디엠을 곁들이지만 K-팝적인 선공개 공동타이틀곡 ‘뱅뱅’ 모두 세련되고 중독성을 유발하고 있다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 지난 23일 발매된 아이브 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 타이틀곡 ‘BLACKHOLE(블랙홀)’이 24일 오후 1시 기준 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 기록했다. 또한, 한국을 포함한 러시아, 프랑스, 캐나다 등 9개 국가/지역 1위와 23개 국가/지역 TOP10에 오르며 글로벌 화제성을 입증했다.

공개된 뮤직비디오는 모든 것이 사라진 ‘무(無)’에 가까운 공간을 배경으로, 끝이 곧 시작이 되는 순환의 서사를 감각적인 영상미로 풀어냈다.

특히, 이번 뮤직비디오에서는 스타디움을 가득 채운 80명의 메가 크루가 등장해 압도적인 스케일을 완성했다. 그동안 ‘나’를 중심으로 서사를 전개해온 아이브는 ‘블랙홀’을 통해 모인 개개인의 빛으로 ‘우리’를 완성했고, 다채로운 퍼포먼스 구성은 곡의 에너지를 극대화하며 몰입도를 높였다.

또한, “원하면 뭐든 이뤄지리라”라는 노랫말로 또 한번 아이브만의 희망적인 메시지를 전하며 글로벌 팬덤의 호평을 모으고 있다.

아이튠즈 성적 역시 독보적이다. ‘리바이브 플러스’는 24일 오후 1시 기준, 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 24개 국가/지역 차트에 진입했다. 특히, K팝 톱 앨범 차트에서는 15개 지역에서 1위를 휩쓸며 25개 국가/지역 차트에 안착하는 저력을 과시했다.

또한, ‘블랙홀’은 9개 국가/지역 톱 송 차트에 진입한 데 이어, K팝 톱 송 차트에서는 총 20개 국가/지역 차트인에 성공했다. 이로써 아이브는 앨범과 음원을 합산해 전 세계 총 30개 국가/지역 차트를 점령하며 글로벌 영향력을 입증했다.

한편, 아이브는 지난 23일 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)를 발매했으며, 타이틀곡 ’BLACKHOLE(블랙홀)‘을 통해 음악방송 및 다양한 콘텐츠를 선보이며 활약을 이어간다.