[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국의 7세 소년이 SNS에 올린 줄넘기 영상에서 받은 ‘좋아요’ 수만큼 줄넘기를 하기로 부모님과 약속했다가 180만개가 넘는 ‘좋아요’를 받아 화제다.

22일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 장쑤성에 거주하는 7세 소년은 하루에 줄넘기를 100회 하라는 학교 숙제를 아버지에게 알렸다.

소년은 키 132cm에 체중 45kg으로, 또래 평균에 비해 체격이 큰 편으로 알려졌다. 중국 국가보건위원회 기준으로 7세 남아의 평균 몸무게는 19~26kg 수준이다.

소년의 아버지는 아들의 체중 조절을 돕겠다며 조건부 보상안을 제시했다. 몸무게를 0.5kg 감량할 때마다 10위안(약 2000원)을 소년에게 주겠다고 약속한 것. 반대로 늘어나면 같은 금액을 받겠다고 했고 이에 동의했다.

이후 아버지는 SNS에 소년의 줄넘기 영상을 올렸다. 그러면서 아버지는 아들에게 “좋아요 숫자 만큼 줄넘기를 할 수 있겠느냐”고 제안했다. 소년은 받아들였다.

이후 영상은 현지에서 화제가 돼 ‘좋아요’ 180만개를 기록했다. 아버지는 현지 매체와의 인터뷰에서 “저와 아들 모두 이렇게 큰 호응을 얻을 줄 몰랐다”며 “아들의 건강을 위해 꾸준히 줄넘기 하는 것을 감독하겠다”고 했다.