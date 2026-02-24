“鄭, 성수동 ‘도시재생’에만 착안·해석” “박원순 도시 바라보던 시각과 다르지 않아” “성수동 변화 성과, 본인 치적에 환원” 직격

[헤럴드경제=손인규 기자] 김병민 서울시 정무부시장이 정원오 서울 성동구청장이 성수동을 개인 브랜드 포장용으로 사용하고 있다고 직격했다.

김 부시장은 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “성수동의 성공을 ‘도시재생’에만 착안해 해석하는 정 구청장의 인식은 고 박원순 서울시장이 도시를 바라보던 시각과 무엇 하나 다를 바 없어 보인다”며 “성수동 발전을 둘러싼 사실관계마저 왜곡하며 팩트 대신 정치공세로 이슈를 전환하려는 모습은 참으로 안타깝다”고 적었다.

이어 “성수동의 근본적인 변화를 가능하게 한 출발점이 ‘개발진흥지구’ 지정이었음은 정 구청장이 아무리 부인하고 싶어도 부인할 수 없는 사실”이라며 “2009년 10월 ‘준공업지역 종합발전계획’을 수립해 성수동 개발 방향의 기초를 다지고 2010년 1월 성수동 일대를 IT, 제조, 유통산업이 융합된 IT산업개발진흥지구로 지정했다. 2011년 7월에는 성수 IT 종합센터, 오늘날 서울창업허브 성수가 문을 열었다”고 설명했다.

그러면서 그는 “이를 통해 용적률 완화, 입주 기업의 취득세 부담을 낮추는 등 각종 지원 정책이 이 ‘지구 지정’에 종합적으로 담겨 있었기에 성수동 발전의 마중물이 될 수 있었다”고 주장했다.

김 부시장은 “정 구청장께서 2014년 7월 취임 후 2015년 서둘러 하신 일이 ‘젠트리피케이션 방지조례’ 제정이라는 사실이 말해주는 진실이 있다”며 “이미 그 당시 성수동은 사람과 기업과 카페가 몰리는 임대료 상승을 걱정해야 할 정도로 발전한 지역이었다는 것”이라고 지적했다.

이어 “정 구청장이 힘주어 말씀하신 ‘좋은 행정’, 즉 공을 독차지하는 것이 아니라 더 많은 사람이 주인이 될 수 있도록 판을 짜는 일이야말로 서울시가 성수동을 위해 해 온 행정이었다”며 “그럼에도 도시의 변화를 ‘누구의 공이냐’로만 읽는 낡은 행정관념적 접근은 오히려 정 구청장께서 그간 성동구청장으로서 성수동 변화의 성과를 본인의 치적으로 환원해 온 모습과 닮아있다”고 부연했다.