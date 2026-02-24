바수그룹과 내시경 소독기 CKD 생산 본격화 가격 경쟁력 확보해 인도 전역 공급망 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴온스그룹의 의료기기 전문기업 휴온스메디텍이 인도 시장 진출을 위한 현지 조립 생산의 신호탄을 쏘아 올렸다.

휴온스메디텍(대표 하창우)은 지난 23일(현지시간) 인도 텔랑가나주 하이데라바드에서 현지 파트너사인 바수그룹과 내시경소독기 현지 조립(CKD) 생산라인 준공식을 개최했다고 24일 밝혔다.

이날 준공식에는 휴온스그룹 윤성태 회장이 직접 참석해 현지 시설을 점검하고 양사의 협력 방안을 논의했다.

바수그룹은 1985년 설립된 인도 의약품·의료기기 유통기업으로, 인도 의료기기 산업의 중심지인 하이데라바드에 생산공장을 보유하고 있다. 휴온스메디텍은 지난해 3월 바수그룹과 계약을 맺고, 한국에서 부품을 수출해 인도 현지에서 조립하는 CKD 생산을 추진해 왔다.

이번 CKD 방식 도입으로 생산되는 내시경소독기는 인도 자국 생산 제품에 부여되는 혜택을 받게 된다. 이를 통해 휴온스메디텍은 현지 가격 경쟁력을 대폭 강화하고 물류 효율을 높여 인도 전역에 제품 공급을 확대한다는 계획이다.

안정적인 생산을 위한 기술 이전도 마쳤다. 지난달 바수그룹 엔지니어들이 한국 본사를 방문해 품질 관리 교육을 이수했으며, 이어 지난 20일에는 휴온스메디텍 임직원이 인도 현지 라인을 방문해 최종 점검과 추가 교육을 진행했다.

휴온스메디텍은 내시경소독기를 시작으로 체외충격파쇄석기, 소독제 등 핵심 제품군으로 CKD 품목을 확장해 인도 시장 공략을 가속화할 방침이다.

하창우 휴온스메디텍 대표는 “이번 준공식은 양사가 동반 성장할 수 있는 중요한 시작점”이라며 “현지화 전략을 초석 삼아 올해 휴온스메디텍의 글로벌 확장 전략을 핵심 축으로 완성해 나가겠다”고 강조했다.