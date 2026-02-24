[헤럴드경제=김해솔 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)은 24일 고령층을 중심으로 급증하는 파크골프 수요에 대응하고 관련 인프라를 확충하기 위한 이른바 ‘파크골프 활성화 3법’(체육시설법·하천법·개발제한구역법 개정안)을 대표 발의했다.

최근 파크골프는 고령층의 생활 체육으로 빠르게 확산하며 수요가 폭발하고 있으나, 정작 현장의 인프라 확충 속도는 이를 따라가지 못한다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 정 의원은 관련 규제를 합리적으로 개선하고 공공의 지원 근거를 강화해 파크골프장 조성을 활성화하고자 이번 패키지 개정안을 마련했다.

정 의원은 “파크골프는 고령층의 건강 증진은 물론 세대 간 소통을 확대할 수 있는 생활 체육”이라며 “대중화 속도에 비해 인프라 확충이 더딘 만큼, ‘파크골프 활성화 3법’을 통해 보다 체계적인 지원 기반을 마련하겠다”고 강조했다.

이어 “파크골프가 전 세대가 함께 즐기는 국민 스포츠로 자리매김할 수 있도록 입법적 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.