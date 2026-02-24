- 과기정통부, 한계도전 책임PM 5인 모집

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부와 한국연구재단은 연구자가 어려운 목표에 과감히 도전하도록 하고, 실패를 용인하는 연구문화 조성에 기여할 한계도전 R&D 추진을 위해 책임PM(Program Manager) 직위를 공고한다.

책임PM은 과제 발굴·기획부터 임무 달성까지 연구개발(R&D) 전 과정을 책임지고 자율 경영할 권한과 책임을 부여받는다. 또한, 추진위원회 의사결정 중심의 기존 R&D 사업과 달리, 유연하고 신속하게 기술 환경 변화에 대응할 수 있도록 책임PM 자율경영 방식으로 도전적 연구개발을 주도한다.

모집 분야는 ▷바이오 ▷소재 ▷기후·에너지 ▷바이오/소재/기후·에너지 관련 응용·융합 ▷기타 과학기술 분야 등 총 5개 분야이며, 각 분야별 1명 내외로 총 5명 내외를 선발한다.

과기정통부는 한계도전 R&D 책임PM 공고 주요내용 설명 및 연구현장의 이해도 제고를 위해 산·학·연 연구자 등을 대상으로 24일 설명회를 개최한다.

책임PM 선발을 위한 모집 공고는 내달 17일까지 3주간 실시될 예정이며, 세부내용과 제출 양식 등은 한국연구재단 홈페이지(www.nrf.re.kr) 내 PM 초빙 공지를 통해 확인할 수 있다.

한편 2024년 신규 사업으로 착수된 한계도전 R&D 프로젝트의 경우 2년이 채 지나지 않은 현 시점부터 괄목할만한 성과가 나타나고 있다.

박은성 책임PM은 ‘현재 과학기술로는 온전히 규명되지 않은 인간의 기억을 데이터화·이동·저장·재인식할 수 있을까?’라는 근본적 문제를 제시하고, 이를 밝혀내기 위한 도전적 연구주제를 발굴·기획했다.

이러한 도전적 연구 기획의 결실로, 한국과학기술원(KAIST) 이상완 교수 연구팀은 인간 전두엽이 목표 정보와 불확실성 정보를 간섭 없이 분리 저장하고, 상황에 따라 학습 전략을 스스로 선택하는 ‘메타학습 능력’을 보유하고 있음을 세계 최초로 입증했다.

소재 분야에서는 새롭게 발견된 ‘제 3의 자성 물질’을 이용하여 차세대 반도체 기술을 개발하고 있다. 김동호 책임PM은 현상 규명과 소재 탐색 수준의 기초연구를 소자 실증 단계로 빠르게 끌어올려 세계적인 혁신 기술을 창출할 수 있도록 과제를 운영하고 있다. 총 4개의 연구팀이 이론-소재합성-소자제조-물성평가 등 전주기 연구를 동시에 수행한다.

울산과학기술원(UNIST) 손창희 교수 연구팀은 한계도전 R&D를 통해 전력 소모를 혁신적으로 줄일 수 있는 비휘발성 자성 메모리 소자 기술을 확보했다.

해당 연구주제는 한계도전 R&D의 벤치마킹 기관인 미국 방위고등연구계획국(DARPA)에서도 기술탐색을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 다시 말해, 세계 최고의 혁신 기관보다 2년 앞서 도전을 시작하고 성과를 창출할 수 있었던 것은, 최고의 전문성을 갖춘 책임PM 중심의 한계도전 R&D 체계가 있었기에 가능했다.

최원춘 책임PM은 ‘극단 기상 예측’의 정확도를 높이기 위해 수리과학·대기과학·전산학 등 서로 다른 분야의 연구팀을 하나의 연구주제 단위로 통합 운영함으로써, 분야 간 유기적 협력체계를 구축하고 밀착 관리했다.

서울대학교 홍영준 교수 연구팀은 응용수학을 바탕으로 재난급 폭우를 사전 예측할 수 있는 ‘차세대 초단기 강수 예측 AI’를 개발했다. 이 AI는 인명 피해를 유발하는 시간당 80mm 이상의 극한 상황에서 기존 대비 5% 수준의 연산량만으로 높은 정확도를 달성해, 실제 재난 현장에서 활용 가능한 경보 시스템으로서의 실효성을 입증했다.

윤경숙 과기정통부 기초원천연구정책관은 “각 분야 최고 수준의 전문가인 책임PM을 중심으로 한계도전 R&D가 가시적인 성과를 창출해 실패용인 연구문화를 조성할 추진 기반을 마련했다”며 “이번에 공고하는 2기 책임PM에게는 신규 연구주제 및 과제 기획, 과제관리와 성과 확산, 한계도전 R&D 체계 고도화 등 국가적으로 중요한 임무가 부여될 것”이라고 밝혔다.