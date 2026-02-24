지난해 6월 사건 인지 이후 협조 회사 차원의 중징계도 이미 조치

[헤럴드경제=홍태화 기자] 대신증권은 자본시장법 위반 혐의를 받는 전 직원 A씨에 대해 지난해 형사고발을 완료했으며, 현재 진행 중인 당국 수사에도 성실히 협조하고 있다고 24일 밝혔다.

24일 금융투자업계에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 이날 중구 대신증권 본사 등에 대한 압수수색을 진행 중이다.

대신증권 경기도 한 지점에서 근무하던 부장급 직원 A씨는 지난해 초 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 B사의 시세조종에 가담한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.

대신증권은 지난해 6월 자체 감사를 벌인 뒤 8월 서울 남대문경찰서에 자본시장법·금융실명법·전자금융거래법 위반 혐의로 A씨를 고발했다. 이와 관련해 대신증권은 A씨에 대한 당국 수사에도 협조하고 있다고 밝혔다.

대신증권에 따르면 회사는 관련 의혹을 인지한 직후 자체 감사를 실시했고 내부 조사 결과를 토대로 A씨를 경찰에 형사고발 조치했다. 회사 차원의 중징계도 함께 이뤄졌다. A씨는 연말께 면직 처리됐다.

대신증권 관계자는 “불법 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 대응하고 있으며 관련 기관의 조사에도 성실히 협조하고 있다”고 강조했다.