송영길 “복당 승인되면 鄭과 상의” 김남준 “출마 의지 말씀드려…鄭 격려”

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 인천 계양을 보궐선거를 놓고 송영길 전 더불어민주당 대표와 김남준 전 청와대 대변인이 신경전을 이어가고 있다. 송 전 대표와 김 전 대변인은 모두 당과 당원의 결정에 따르겠다면서도, 계양구와 인연을 강조하며 출마 의지를 분명히 했다.

송 전 대표는 24일 MBC라디오에 출연해 “국회로 돌아간다는 입장을 밝히고 있다”면서 “아직 복당이 안 돼 있는 상태에서 어디 출마한다고 말할 단계가 아니기 때문에 제가 복당이 승인되면 정청래 대표님이나 지도부를 만나서 상의하겠다”고 말했다.

인천 계양을 지역구로 전입한 데 대해 송 전 대표는 “제가 정이 들었던 곳으로 다시 왔다”며 “제 정치적 고향으로 돌아온 것이다. 고향으로 돌아오는데 제가 살던 곳으로 가야지 어디로 가겠나”라고 설명했다.

같은 지역구 출마 의지를 밝히는 김 전 대변인과 논의에 대해서는 “말씀드리지 않겠다”고 일축했다.

그러면서 송 전 대표는 “국회의원은 임명직이 아니라 국민이 뽑는 헌법기관이다. 정 대표께서 당원이 주인 되는 당을 더 강화하겠다고 1인 1표제까지 도입하셨다”며 “계양구든 뭐든 국회의원 후보자를 결정하는 것은 그 지역의 당원과 국민이 결정하는 것이라는 원칙을 말씀드리겠다”고 말했다.

김 전 대변인은 이날 국회에서 정 대표와 면담하고 인천 계양을 출마 의지를 밝혔다. 김 전 대변인은 기자들과 만나 “청와대 대변인직을 마무리하고 오늘 당으로 복귀하는 의미에서 당대표님을 만나 뵀다”며 “제 출마 의지를 말씀드렸고 당대표님께서는 격려의 말씀을 전해주셨다”고 말했다.

인천 계양을에 연고가 없다는 지적에 김 전 대변인은 “대통령님이 (인천 계양을) 보궐선거에 나섰을 때 같이 선거운동을 하고 선거운동 과정에서 기소당했다. 그때 무죄를 받을 수 있게 도와준 게 계양 주민”이라며 “보좌관 생활을 처음 시작한 게 계양이다. 계양 주민과 인연이 분명히 있다”고 했다.

송 전 대표와 대화에 관해서는 “무죄 받고 난 다음에 축하 연락을 드렸고 고맙다고 화답해 주셨다”고 했다.

인천 계양을 외 다른 선거구 출마 가능성을 놓고 “출마 예정자로서 말하면 제 출마 의지는 분명하게 말씀드리지만 당연히 당의 결정에 따라야겠다”며 “당에서 결정하는 대로 따르겠다고 말씀드린다”고 했다.