청담삼익 재건축조합 24일 보류지 매각 공고 84㎡ 8가구, 최상층 펜트하우스 4가구 매각

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 자사가 시공한 ‘청담 르엘’ 보류지 12가구가 매각 절차를 밟는다고 24일 밝혔다.

청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합은 이날 청담 르엘 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 본격적인 입찰 절차에 돌입할 예정이다.

이번에 매각하는 보류지는 조합이 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등 만일의 사태에 대비해 남겨둔 물량으로, 시장에서 가장 선호도가 높은 ▷84㎡(이하 전용면적) 8가구 ▷최상층 펜트하우스 4가구로 구성돼 있다.

청담 르엘은 지하 4층부터 지상 최고 35층, 총 1261가구 규모 대단지다. 롯데건설의 하이엔드 주거 브랜드인 ‘르엘(LE-EL)’이 적용돼 특화된 외관 디자인과 고급 커뮤니티 시설을 갖췄으며, 청담동 핵심 입지에서 한강 뷰를 누릴 수 있는 강남권 새로운 대장주로 평가받고 있다.

특히 최근 시장의 뜨거운 관심을 받았던 ‘잠실 르엘’ 보류지 10가구가 단기간에 완판된 직후 진행되는 만큼 이번 청담르엘 보류지 매각에 시장의 관심이 쏠린다.

보류지 매각은 일반 분양과 달리 청약 통장이 필요 없으며, 만 19세 이상이면 거주지 제한 없이 누구나 입찰에 참여할 수 있다. 또한 준공 후 매각이 진행되므로 실물을 직접 확인하고 계약할 수 있다.

롯데건설 관계자는 “청담 르엘은 입지와 브랜드, 상품성 등 모든 면에서 강남 하이엔드 주거 문화를 선도하는 단지”라며 “최근 잠실 르엘 보류지 완판으로 시장의 기대감이 확인된 만큼, 이번 청담 르엘 보류지 매각 역시 강남 입성을 원하는 수요자들의 많은 관심이 예상된다”고 말했다.

한편 이번 보류지 매각에 대한 구체적인 입찰 일정, 예정 가격, 계약 조건 등이 담긴 공고문은 이날 조달청 나라장터(누리장터)를 통해 확인 가능할 예정이다. 아울러 조합 측은 매각 대상 세대의 내부 구조와 뷰를 확인할 수 있는 상세 영상을 조합 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다.