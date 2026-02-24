[헤럴드경제=조용직 기자] FJ(풋조이)가 골프화 구조의 전 영역을 새롭게 재설계한 차세대 ‘PRO/SL’을 선보인다고 24일 밝혔다.

PRO/SL은 2016년 첫 출시 이후 약 10년간 300만족 이상 판매되며 FJ를 대표하는 스파이크리스 퍼포먼스 골프화로 자리매김했다. 투어 레벨의 안정성과 편안함을 동시에 충족시키는 설계로, 꾸준히 진화를 거듭하며 ‘스파이크리스 퍼포먼스 골프화의 기준’으로 자리 잡아왔다.

특히 PRO/SL은 국내 골퍼들 사이에서 ‘임성재 골프화’로 불릴 만큼, 투어 선수 임성재가 오랜 시간 신뢰해온 모델이다. 임성재는 “강한 하체 리드와 일관된 스윙 템포가 요구되는 내 플레이 스타일에, 안정적인 지지력과 과하지 않은 반응성이 가장 잘 맞는다”고 설명했다.

이번에 적용된 ‘Z-TEC’ 기술은 필요한 기능을 필요한 위치에 정확하게 배치하는 존(ZONE) 기반의 퍼포먼스 설계다. 움직이는 부분은 더 유연하게, 쿠셔닝이 필요한 부분은 더 편안하게, 지지력이 필요한 부분은 더 단단하게 각 존(Zone)마다 역할이 명확히 배치된 복합 구조를 통해 스윙 시엔 안정적인 지지력을, 보행 시엔 자연스러운 편안함을 동시에 구현했다.