[헤럴드경제=민성기 기자] 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨(본명 전유관)가 12·3 비상계엄 당시 계엄군 총구를 잡은 안귀령 청와대 부대변인을 군용물강도미수 등 혐의로 고발했다.

전 씨와 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장(대령)은 24일 오전 영등포경찰서에 안 부대변인 고발장을 제출했다.

이들은 안 부대변인이 계엄 당시 국회 경내에서 작전 수행 중이던 군인의 총기를 탈취하려 해 군용물강도미수, 특수강도미수, 특수공무집행방해 등 5가지 혐의가 있다고 주장했다.

구체적으로 안 부대변인이 계엄 당시 국회 경내로 진입한 군인의 총부리를 움켜쥐고 실랑이를 벌인 것을 문제 삼았다. 방송 등을 통해 중계된 영상을 보면 당시 군인의 총부리는 안 부대변인을 향해 있었고, 안 부대변인은 이를 자신의 쪽으로 당기며 “부끄럽지도 않냐”고 외쳤다.

전 씨는 “안 부대변인 근처 인물들이 도와주려는 모습도 확인된다”며 “단순한 항의나 우발적 접촉이 아닌, 역할 분담을 통한 총기 탈취”라고 주장했다.

한편, 전 씨는 내달 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열려 했던 일명 ‘전한길 콘서트’가 김동연 경기도지사의 개입으로 취소됐다며 역시 법적 조치를 예고했다.