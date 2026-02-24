오세훈, 북콘서트서 성수동 발전 사례 언급에 정원오 SNS 통해 “몰라도 너무 모른다” 반박

[헤럴드경제=한지숙 기자] 정원오 서울 성동구청장이 오세훈 서울시장을 향해 “도시재생으로 뜬 성수동을 탐내시다니 안타깝다”며 “성수동에 이토록 관심을 가지시니 성동구청장에 직접 출마해 보시는 건 어떻겠느냐”고 말했다.

정 구청장은 23일 페이스북에서 ‘오세훈 시장님, 지금의 멋진 성수동이 탐나시나 봅니다’란 제목으로 글을 올려 “오 시장은 성수동이 왜 떴는지, 그 이유를 제대로 알지 못한다”면서 “그러니 서울시가 IT진흥지구를 지정해서 지식산업센터가 입주한 덕분이라는 엉뚱한 주장을 하는 것”이라고 지적했다.

앞서 오세훈 시장이 전날 서울 마포구 동교동에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 출간 기념 북콘서트에서 “성수동에 투자하고 도시 계획적인 시도를 한 것은 제가 태어난 곳이어서라기보다는 당시 낙후돼 가장 먼저 발전계획을 세워야 하는 준공업지역이었기 때문”이라며 “그래서 IT진흥지구로 지정했고, 수많은 오피스 빌딩이 생겨나 주중 인구 수만 명을 끌어들였다”고 언급했다. 이어 “여기에 이명박 전 시장 시절 만든 서울숲이 주말 유동 인구도 수만 명을 공급했고, 창의성과 열정을 가진 자영업자들이 카페를 만들어 브랜드 가치를 끌어올렸다”고 덧붙였다.

이같은 오 시장의 성수동 발전 사례 언급에 대해 정 구청장은 “성수동에 왜 사람들이 열광하는지, 무엇을 보러오는지 몰라도 너무 모른다”며 “설명할 가치가 있는지 모르겠지만 ‘진흥지구 때문에 지식산업센터 들어왔다’는 주장도 틀렸다. 성수동은 준공업지역이라 지식산업센터는 지구지정이 아니어도 원래 가능하다”고 반박했다.

오 시장은 “성수동은 어느 날 갑자기 만들어지지 않았다”며 “밤이면 불 꺼진 공장들만 남아 있던 쇠락한 동네였지만, 낮은 임대료, 강남 접근성, 서울숲이라는 입지, 서울숲역 개통이 이 지역의 새로운 가능성을 예비하고 있었다. 그 가능성에 불을 붙인 건 성수의 사람들이었다”고 했다. 이어 “문화예술인, 크리에이터, 스타트업과 나눈 대화에서 ‘붉은벽돌건축물 보존지원조례’가 만들어졌다. 도시재생 시범 지구는 ‘서울숲 카페거리’가 되었고, ‘소셜벤처 지원 정책’으로 청년벤처인들을 뒷받침했다. 한 해 7000만 명이 찾는 동네가 된 건 이 모든 과정이 쌓인 결과”라며 “저와 성동구는 조연을 맡았다. 성수동을 ‘만든’ 것이 아니라, 움직이려는 힘이 제대로 흐를 수 있도록 길을 ‘터 준’ 것”이라고 강조했다.

정 구청장은 그러면서 “무엇보다 오 시장은 도시재생에 반대한 분”이라며 “그런 분이 도시재생으로 뜬 성수동을 탐내시다니 안타깝다”고 했다.

또 “도시의 변화를 ‘누구의 공이냐’로 읽는 낡은 행정 관념으로는 시민과 기업과 크리에이터들이 함께 일군 성수동의 역동성은 가능하지 않다”며 “행정이 위에서 설계하고 민간을 끌고 가는 탑다운 방식은 개도국 시절에나 통하던 낡은 관념이다. 그러면서 플랫폼 행정의 결과물을 본인 성과라 주장하는 건, 더더욱 맞지 않다”고 비판했다.

그러면서 “오 시장께서 성수동에 이토록 관심을 가지시니 성동구청장에 직접 출마해 보시는 건 어떻겠습니까”라고 했다.

그는 “지금의 성수동은 오랫동안 이 자리를 지켜온 주민과 상인, 예술가들의 땀 위에 세워진 것”이라며 “좋은 행정은 공을 독차지하는 것이 아니라 더 많은 사람이 주인이 될 수 있도록 판을 짜는 것이다. 그리고 그에 대한 평가는, 오로지 시민의 몫”이라고 말했다．