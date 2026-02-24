EU-CBAM 비용·리스크 분석 정보 공유 및 대응전략 수립 국내 기업 리스크 체계적 관리

[헤럴드경제=김지윤 기자] IBK투자증권은 탄소배출권 전문 리서치 기업 나무이엔알(NAMU EnR)과 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 대응과 탄소시장 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

EU-CBAM은 EU가 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료 등 생산 과정에서 온실가스 배출량이 높은 제품 수입시 배출량을 산정해 비용을 부과하는 제도다.

이번 협약은 CBAM을 비롯한 글로벌 환경 규제 강화에 따른 국내 기업들의 리스크를 체계적으로 관리하기 위해 추진됐다.

양사는 ▷국내외 탄소시장 정보 공유 및 공동 분석 ▷EU-CBAM 대응전략 수립 ▷장내·외 현물 및 선물 탄소배출권과 탄소크레딧 중개 ▷탄소시장 관련 포럼 및 세미나 공동 개최 등에 나설 예정이다.

IBK투자증권은 금융투자 관점의 시장 경험과 네트워크를, NAMU EnR은 전문 리서치 역량과 데이터 분석 기반 인사이트를 제공한다. NAMU EnR은 지난 2일 국내 최초로 EU-CBAM 비용과 리스크를 분석할 수 있는 시뮬레이터를 개발했다.

엄성일 IBK투자증권 탄소금융본부장은 “글로벌 탄소 규제 환경이 강화되는 상황에서 금융과 탄소·에너지 시장 전문 기업 간 협업은 기업들의 실질적인 부담 완화와 경쟁력 확보에 중요한 역할을 할 것”이라며 “이번 협약을 계기로 지속가능한 환경·에너지 금융 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.