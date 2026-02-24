2월 25일부터 3월 20일까지 포스터·영상 2개 부문 접수 수상작 4월 말 발표…중소기업주간 기간 중 전시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업의 사회·경제적 가치를 재조명하고 긍정적 인식을 확산하기 위한 아이디어 공모전이 열린다.

중소기업중앙회(회장 김기문)는 ‘제17회 중소기업 바로알리기 IDEA 공모전’을 개최한다고 24일 밝혔다.

접수 기간은 2월 25일부터 3월 20일까지다. 공모 분야는 포스터와 영상 2개 부문이며, 고등학생과 대학생을 비롯해 일반인 누구나 참여할 수 있다.

공모전 세부 주제는 △중소기업의 사회·경제적 역할과 중요성 △중소기업에 대한 편견 개선 △중소기업주간(5월 셋째 주) 홍보 등이다. 중소기업의 긍정적 이미지와 다양성을 보여주고, 좋은 일터로서의 가능성을 자유롭게 표현하면 된다.

수상작은 타당성, 활용도, 창의성 등을 종합적으로 심사해 선정하며, 결과는 4월 말 발표된다. 수상자에게는 사회부총리 겸 교육부장관상, 고용노동부장관상, 중소벤처기업부장관상 등 상장과 함께 시상금이 수여된다.

선정된 작품은 중소기업주간 동안 여의도 중소기업중앙회에 전시되는 등 중소기업 인식 개선을 위한 홍보 활동에 활용될 예정이다.

양옥석 중소기업중앙회 인력정책본부장은 “중소기업은 우리 경제의 뿌리이자 일자리의 중심이지만 일부 편견과 오해가 여전히 존재한다”며 “청년과 국민의 눈높이에서 중소기업의 진짜 모습을 재발견하는 작품이 많이 나오길 기대한다”고 밝혔다.

접수 및 서류 제출은 온라인으로 진행되며, 세부 내용은 중소기업중앙회 홈페이지에서 확인할 수 있다.