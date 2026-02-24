KT 네트워킹 역량, 투자·수출 상담회 등 지원 GSMA 공식 스타트업 피칭 세션도 개최

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 MWC26에서 ‘상생협력관’을 운영해 국내 중소벤처기업의 해외 진출을 돕겠다고 24일 밝혔다. MWC26은 스페인 바르셀로나에서 오는 3월 2일부터 5일까지 개최된다.

상생협력관은 MWC가 열리는 피라 그란비아 스타트업 전문 전시관인 4YFN(4 Years From Now) 특별관 8.1홀에서 단독 부스로 조성된다. 4YFN은 글로벌 통신사와 벤처캐피털(VC), 전략적 투자자들의 방문이 집중되는 구역이다.

이번 전시에는 스튜디오프리윌루전, 이루온, 피치에이아이, 메이머스트, 랭코드, 씨플랫에이아이, 고우넷, 나비프라, 에이아이오투오, 에이아이포펫, 트위니, 인이지 등 총 12개 중소벤처기업이 참여한다. 참가사들은 인공지능(AI) 설루션, 플랫폼, 로보틱스 등 AX(AI 전환) 기반 기술을 선보이며 유럽 시장을 공략할 예정이다.

KT는 협력사의 실질적인 투자·수출 연계 프로그램도 지원할 계획이다. 유럽 현지 VC와 바이어를 초청한 투자·수출 상담회를 운영하고, 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 공식 스폰서 세션인 ‘스타트업 피칭 세션(Start-up Pitching Sessions)’을 통해 참여 기업의 기업설명(IR) 발표를 돕는다. 해당 프로그램은 GSMA와 협력해 마련됐다.

이 외에도 KT는 협력사의 현지 수출 마케팅 활동을 지원하고자 항공, 숙박 등 협력사 임직원의 출장도 돕는다.

앞서 KT는 지난해 수출 전문 전시회를 통해 협력 기업의 해외 판로 개척을 지원했다. 그 결과 1000억원을 웃도는 수출 실적을 달성했다. 이번 MWC에서도 참여 기업이 실질적인 해외 진출 성과를 확대하는 것을 목표로 두겠단 방침이다.

이원준 KT 구매실장은 “KT는 AI 등 신성장 분야에서 경쟁력을 갖춘 혁신 기업과의 협력을 확대하고 있다”며 “글로벌 시장에서 구체적인 성과를 창출하도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.