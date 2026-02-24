피지·파푸아뉴기니 등 5개국 정책 담당자 30여 명 참여 정책자금·성장단계별 맞춤 지원 등 한국형 모델 전수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 세계은행과 함께 태평양 도서국을 대상으로 한국형 중소기업 정책 모델 확산에 나섰다. 정책자금과 성장단계별 맞춤 지원 등 한국의 정책 집행 경험을 공유하며 국제개발 협력 차원의 정책 연계를 본격화한다는 구상이다.

중소벤처기업진흥공단은 24일부터 26일까지 피지에서 세계은행과 공동으로 ‘중진공-세계은행 합동 정책연수’를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 연수는 한국형 중소기업 정책을 전수하고, 태평양 도서국의 중소기업 정책 수립 및 집행 역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다. 연수에는 세계은행 관계자를 비롯해 피지, 파푸아뉴기니, 솔로몬제도 등 한국신탁기금 지원을 받은 5개국 중소기업 정책 담당자 30여 명이 참석했다.

피지는 국제기구와 주요 개발협력 사업이 집중된 태평양 도서지역의 거점 국가다. 다수 국가의 정책 담당자를 한자리에서 교육할 수 있는 환경을 갖춘 만큼, 한국형 정책 모델을 국제개발 협력 차원으로 확산하는 데 적합한 지역으로 평가된다.

중진공은 이번 연수에서 정책자금 지원, 기업 진단 기반 성장단계별 맞춤 지원 체계, 해외 마케팅 지원 등 중소기업 정책 집행기관으로서 축적해온 운영 노하우를 공유했다. 특히 성장 단계에 따라 설계된 지원 구조와 공공기관의 효율적인 정책 집행 방식에 대해 중점적으로 소개했다.

주요 프로그램은 한국의 중소기업 정책 구조와 운영 체계, 정책자금과 비금융 정책을 연계한 성장 지원 방식, 참가국별 중소기업 정책 현황 공유 및 개선 방향 논의, 중진공과 현지 정책기관 간 중장기 협력 방안 등으로 구성됐다.

참가자들은 현지 중소기업을 방문해 자국 정책의 보완 필요성을 점검하고, 한국 사례를 바탕으로 향후 정책 개선 방향을 모색했다.

박장혁 중진공 글로벌성장이사는 “이번 정책연수는 태평양 도서국과의 중소기업 정책 협력을 본격화했다는 점에서 의미가 있다”며 “이를 계기로 중소기업 간 교류와 실질적 경제 협력이 더욱 확대될 것으로 기대한다”고 밝혔다.