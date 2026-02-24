강원관광재단 환급형 캠페인

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원관광재단은 관광 소비를 지역 매출로 직결시키는 환급형 캠페인‘혜택 받GO! 강원 여행’을 2월 23일부터 본격 추진한다.

이번 사업은 도외 거주 관광객을 대상으로 강원특별자치도 내 숙박 및 관광 소비 금액 일부를 모바일 강원상품권으로 환급하는 방식으로 운영된다.

숙박비 6만원 이상 인증 시 3만원, 관광 소비 5만원 이상 인증 시 1만원이 지급되며 1인 최대 4만원까지 혜택을 받을 수 있다.

기간은 2월 23일부터 9월 30일까지이며, 지급된 상품권은 10월 31일까지 도내에서 사용 가능하다.

재단은 이번 캠페인을 통해 관광객의 체류형 소비 확대와 지역 상권 매출 증대를 동시에 유도한다는 방침이다. 숙박과 관광 소비 인증을 기반으로 최소 기준 금액만 적용하더라도 약 20억 원에 가까운 직접 소비가 발생할 것으로 예상된다

여기에 지급되는 모바일 강원상품권이 도내에서 재사용되면서 약 30억 원 규모의 지역 내 경제 순환 효과가 기대된다. 이는 소비 인증 기준을 적용한 보수적 추정치로, 실제 평균 소비액이 기준 금액을 초과할 경우 경제적 파급효과는 더욱 확대될 가능성이 높다고 보고 있다.

이번 사업은 단순 방문객 수 확대가 아닌 관광객 1인당 소비 확대와 체류형 관광 전환에 초점을 두고 설계됐다. 숙박을 동반한 소비를 유도함으로써 음식점, 카페, 관광지, 체험시설 등 지역 상권 전반으로 소비가 확산되도록 했다.

특히 상품권이 도내에서만 사용 가능하도록 설계돼 ‘방문 → 소비 → 환급 → 재소비’로 이어지는 지역경제 선순환 구조가 형성될 것으로 기대된다.

참여를 원하는 관광객은‘강원 혜택 이지’누리집(easy.gwd)에 접속해 회원 가입을 하면 자동으로 강원생활도민증이 발급된다. 이후 ‘강원생활도민’ 메뉴에서 영수증 인증 항목을 선택해 강원특별자치도 내 숙박 또는 관광 소비 영수증 사진을 인증하면 된다. 인증이 완료되면 모바일 강원상품권이 지급된다.

강원관광재단 최성현 대표는“2026년은 방문객 수 증가를 넘어 관광 소비의 경제적 파급력을 확대하는 해”라며“관광객의 지출이 지역 상권 매출로 직결되는 구조를 정착시키겠다”고 밝혔다.