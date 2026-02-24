독립운동 발상지 봉황각에서

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 3·1독립운동 107주년을 맞아 오는 3월 1일 오전 10시 우이동 만남의 광장과 봉황각 일원에서 ‘제23회 3·1독립운동 기념행사’를 개최한다.

강북구가 주최·주관하고 천도교 중앙총부와 삼각산 도선사가 후원하는 이번 행사는 3·1운동의 발상지인 봉황각의 역사적 의의를 되새기고, 1919년 3월 1일 그날의 숭고한 정신을 구민과 함께 나누며 독립운동 정신을 계승하기 위해 마련됐다.

특히 봉황각은 의암 손병희 선생이 천도교 지도자 양성을 위해 세운 곳이자 민족대표 33인 중 15명을 배출한 독립운동의 산실로 그 의미가 더욱 깊다.

행사는 오전 9시 40분 의암 손병희 선생 묘소 참배와 헌화로 시작된다. 이어 우이동 만남의 광장에서는 독립운동가들의 명언과 기미독립선언서를 주제로 한 기념 퍼포먼스가 펼쳐진다.

구는 참여자 전원에게 백색 두루마기와 태극기를 배부해 주민들이 직접 태극기를 흔들며 3·1운동 정신을 체험할 수 있도록 할 계획이다.

한편, 구는 이번 행사 외에도 전문 해설사와 함께 봉황각 등 지역 내 독립·민주화 유적지를 둘러보는 문화관광해설 프로그램을 연중 무료로 운영하고 있다.

구 관계자는 “이번 행사가 선열들의 숭고한 희생과 애국정신을 되새기고, 그 정신이 일상에 깊이 뿌리내리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.