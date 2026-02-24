24일부터 전국 최초 데이케어센터 이용 고령 어르신 대상 RTK 기반 돌봄 연계 서비스 도입 셔틀버스(송영) 차량에 실시간 위치 알려주는 RTK 장비 설치해 시설·보호자가 실시간 정보 확인 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 24일부터 전국 최초로 구립 데이케어센터 송영 차량에 초정밀 실시간 위치 기반(RTK) 돌봄 연계 서비스인 ‘어르신 셔틀 버스(송영) 실시간 관리 시스템’을 도입하고 시범 운영에 나선다.

그동안 데이케어센터를 이용하는 고령 또는 거동 불편 어르신 대상 송영 서비스는 송영 차량의 도착 여부를 전화 확인에 의존해 보호자와 시설 간 반복적인 통화는 물론 불명확한 도착시간으로 인한 보호자의 불편이 가중되는 문제점이 있었다.

특히 전화나 문자 중심의 송영 안내 방식은 구조적 한계가 있어 이를 자동으로 안내하는 체계를 도입할 필요성이 제기됐다.

이에 구는 송영 차량 7대에 실시간 위치를 알려주는 초정밀 위치 기반(RTK) 장비를 설치, 키즈노트사의 알림장 서비스인 ‘패밀리노트’ 앱으로 송영 차량 운영에 최적화한 위치 알림 서비스 시스템을 구축했다. 앱을 통해 차량의 출발·이동·도착 정보가 전달되며, 시설과 보호자가 동일한 정보를 실시간으로 확인할 수 있게 돼 안전하고 빈틈없는 어르신 밀착 돌봄을 지원하게 될 것으로 기대된다.

이번 선도적인 시스템 구축으로 구립 데이케어센터는 물론 사립 데이케어센터까지 RTK 시스템을 이용해 초고령사회에 증가하는 요양시설의 어르신 송영 관리에도 큰 도움이 될 전망이다.

서초구는 장기요양 재택의료센터를 1개소에서 3개소로 확대하고, 생활권 중심의 데이케어센터 리모델링과 신설을 추진하는 등 지역밀착형 돌봄 인프라를 단계적으로 확충한 바 있다. 송영 실시간 관리 시스템은 이러한 돌봄 인프라 위에 운영 범위를 이동 단계까지 확장한 것으로, 어르신 돌봄 체계의 완성도를 한 단계 높일 수 있을 것으로 보인다.

전성수 서초구청장은 “이번 시스템 도입을 통해 어르신 송영 서비스가 단순한 이동이 아닌 하나의 돌봄 과정으로 체계화될 것으로 기대한다”며 “어르신들이 거주 지역에서 안정된 삶을 이어갈 수 있도록 현장에서 체감할 수 있는 돌봄 기반 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.