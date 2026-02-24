3월 3일부터 진행…AI로 엑셀‧문서 작성부터 유튜브 제작까지 실습 중심

교육 장소 10개소로 대폭 확대…집 앞에서 배우는 AI 교육

AI로 유튜브 영상 제작부터 강사 양성까지…총 32개 과정 운영

강단에서 마이크를 들고 인사말하는 최호권 영등포구청장. 강단 뒤편 스크린에는 ‘교육 설명회’라는 텍스트가 보인다.
강단에서 마이크를 들고 인사말하는 최호권 영등포구청장. 강단 뒤편 스크린에는 ‘교육 설명회’라는 텍스트가 보인다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 3월부터 ‘구민 대상 인공지능(AI) 교육’을 본격 운영한다.

이번 교육은 AI를 활용해 문서를 작성하고 영상을 제작하는 등 실생활에 바로 적용할 수 있는 실습 중심 과정으로 구성됐다.

교육은 YDP 미래평생학습관을 비롯해 영등포어르신복지센터, 영중종합사회복지관, 영등포노인종합복지관, 여의도복지관, 신길사회종합복지관 등 총 10개의 거점 지역에서 진행된다. 교육 장소를 대폭 확대하면서 구민들이 집 가까운 곳에서 편리하게 참여할 수 있도록 했다.

교육 과정은 AI를 활용한 ▲엑셀·한글 문서 작성 ▲블로그·유튜브 영상 제작 ▲생성형 AI 콘텐츠 제작 ▲AI 강사 양성과정 등 총 32개로 다양하게 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

또한 이론 교육부터 결과물을 직접 만들어보는 실습 과정까지 단계별로 구성해 초보자도 쉽게 참여할 수 있도록 했다.

교육은 3월 3일부터 순차적으로 시작되며, 과정별 일정과 장소는 각각 다르다. 자세한 정보는 구 누리집 ‘우리구소식’에서 확인할 수 있고, ‘통합예약-교육‧강좌’ 게시판 또는 홍보 포스터 속 정보무늬(QR코드)를 통해 신청 가능하다. 문의는 구청 총무과로 하면 된다.

3월 교육에 앞서 교육 내용을 미리 안내하는 설명회가 2월 중 진행되고 있다. 남은 일정은 2월 25일 오후 2시 여의도복지관, 26일 오후 1시 30분 모랫말어르신복지센터다. 설명회에서는 과정 소개와 함께 일상에서 바로 활용할 수 있는 AI 활용 사례 등을 소개한다.

최호권 영등포구청장은 “AI는 이제 특정 분야의 기술이 아닌 일상에서 누구나 갖춰야 하는 기본 역량”이라며 “구민 누구나 가까운 곳에서 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 디지털 교육 환경을 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.


seouldream01@heraldcorp.com