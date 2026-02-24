저비용 고성능 자랑하는 중국 AI 모델 두고 美 기업들, 자사 AI모델 결과물 무단 추출 주장 “막으려면 첨단 칩 수출 금지해야” 의회에 호소

[헤럴드경제=도현정 기자]오픈AI에 이어 앤트로픽도 중국 인공지능(AI) 기업들이 자사 모델 결과물을 무단 추출해갔다고 주장하면서 대중(對中) 칩 수출 금지 정책에 힘을 실었다.

앤트로픽은 23일(현지시간) 딥시크와 문샷AI, 미니맥스 등 중국 기업 3사가 자사 AI 모델 ‘클로드’의 기능을 불법적으로 추출해간 사실을 확인했다고 주장했다.

앤트로픽은 이들 기업이 가짜 계정 2만4000 개를 통해 클로드와 대화 1600만 건 이상을 생성했다고 설명했다. 앤트로픽이 확인한 대화는 딥시크가 15만건, 문샷AI가 340만건, 미니맥스는 1300만건이다. 이 대화를 통해 중국 AI기업들은 앤트로픽의 AI모델 결과물을 빼내 갔다는게 앤트로픽의 설명이다.

앤트로픽은 중국 기업들의 이 같은 행위가 약관을 위반한 것인데다 ‘증류’ 기법을 활용한 기술 역량 추출에 해당한다고 주장했다. 증류 기법이란 다른 AI 모델이 내놓는 답변을 학습 재료로 삼아 유사한 능력을 갖춘 모델을 만드는 방식으로, AI 기업들이 자사의 상위 모델에 버금가는 능력을 갖춘 경량 하위 모델을 만들 때 쓰는 방법이다. 업계에서 경쟁사 모델을 상대로 증류 기법을 써, 무단으로 대규모 활용하는 것은 사실상 도용이나 탈취로 받아들여진다.

앤트로픽은 증류 등의 방식으로 불법 추출된 AI모델은 사용자의 안전도 담보하지 못한다고 강조했다. 기존 모델에는 생물학 무기 개발이나 악의적인 사이버 활동에 악용되는 것을 막는 안전장치가 있지만, 불법 추출된 모델은 이런 안전장치가 제거될 수 있다는 것이다.

앤트로픽은 국가 안보상 이유로 중국에서의 클로드 접속을 금지했는데, 중국 기업들은 이를 우회해 접속했다고 덧붙였다. 엔트로픽은 이같은 문제를 해결하려면 AI 업계와 클라우드 제공업체는 물론 정책 입안자까지 대응에 나서야 한다고 강조했다. 이는 첨단 AI 칩의 중국 수출을 통제해야 한다는 논리다.

앤트로픽은 중국 기업들의 미국 AI 모델 기술 탈취를 제한하려면 첨단 AI 칩의 중국 수출을 통제해야 한다고 주장했다. 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 앞서 도널드 트럼프 대통령의 엔비디아 AI 칩 중국 수출 허용 방침에 대해 “북한에 핵무기를 파는 것과 비슷한 일”이라고 비유하며 “국가 안보에 엄청난 함의를 가진 실수”라고 지적한 바 있다.

앞서 오픈AI도 지난 12일 미 하원 중국특별위원회에 제출한 메모를 통해 딥시크 등 중국 기업이 증류 기법을 활용해 미국 AI 모델의 결과물을 추출해가고 있다며 중국으로의 첨단 AI 칩 수출에 대한 우려를 전했다.