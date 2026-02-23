전년보다 5000억 증액 신규 9건·계속 37건 핵심 사업별 전략 점검

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 내년도 국비 7조원 이상 확보에 나선다.

인천시는 23일 시청 공감회의실에서 국비 확보 보고회를 열고 신규사업과 계속사업에 대한 추진 전략을 점검했다.

시는 전년도 목표보다 5000억원 확대된 목표를 제시했다. 국고보조사업 6조1000억원과 보통교부세 9700억원을 기본 축으로, 추가 재원 발굴을 병행해 2년 연속 국비 7조원 이상 확보를 추진할 계획이다.

신규사업은 총 9건으로 513억원 이상 확보를 목표로 했다.

주요 사업은 ▷양지 클러스터 조성(150억원) ▷문화선도산단 조성(68억원) ▷블록체인 특화 클러스터 조성(30억원) ▷광역버스 준공영제 재정지원(112억원) ▷인천 감염병 전문병원 구축(2억원) ▷인천가족공원 조성(3-3단계, 39억원) ▷방산 혁신클러스터 유치 및 육성(82억원) ▷경인권 종합비상훈련장 건립(20억원) ▷작전역세권 도시재생혁신지구 국가시범사업(10억원) 등이다.

시는 계속사업 37개 주요 현안에 대해 총 4261억원 규모의 확보를 추진한다.

대표 사업으로는 ▷서울 지하철 7호선 청라국제도시 연장(1000억원) ▷공단고가교~서인천IC 혼잡개선(583억원) ▷인천항 내항 1·8부두 재개발(54억원) ▷삼산농산물 도매시장 현대화(7억원) ▷지역사랑상품권 발행지원(496억원) ▷인천신항 진입도로 지하차도 건설(218억원) ▷전기자동차 보급(443억원) ▷인천 통합바이오가스화시설 설치(109억원) 등이다.

하병필 시 행정부시장은 “경제 여건이 어려울수록 지방재정의 역할이 중요하다”며 “신규사업 발굴 단계부터 설득 논리를 체계적으로 준비하고 중앙부처와 기획예산처, 국회와의 협의를 강화해 시 사업이 정부 예산안에 최대한 반영될 수 있도록 전 직원이 노력해 달라”라고 당부했다.

한편, 시는 국비 신청 마감 시한인 4월 말까지 보고회를 이어가며 신규사업 추가 발굴과 보완 과제 정비를 병행할 예정이다.