모임 지원금 제공 이벤트 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 AI 초대장을 출시했다고 23일 밝혔다.

‘AI 초대장’은 ‘모임통장’을 보유한 모임주라면 누구나 사용할 수 있다. 모임 정보를 한 문장으로 입력하면 AI가 날짜, 시간, 장소와 더불어 모임명, 소개글, 이미지까지 자동으로 제작해주는 서비스다.

모임의 성격에 어울리는 이미지도 함께 추천해준다. 카카오의 자체 개발 이미지 생성 모델인 ‘카나나 콜라주(Kanana-kollage)’ 기반으로 생성된 이미지가 자동 반영된다. 추천 이미지도 추가 제공돼 모임주가 적합한 이미지를 선택할 수 있다.

초대장은 모임통장 참여자에게 앱 알림으로 전달되며, 모임원은 참석 여부를 응답하고 회비도 즉시 이체할 수 있다. 모임주는 응답 현황을 실시간으로 확인 가능하다.

‘AI초대장’ 출시에 맞춰 모임 지원금 제공 이벤트도 진행한다. 2월 24일부터 3월 16일까지 ‘AI 초대장’을 이용한 모임을 대상으로 10개 모임에 50만원, 100개 모임에 10만원, 1000개 모임에 커피 쿠폰 4장을 추첨을 통해 제공할 예정이다. 자세한 내용은 카카오뱅크 앱에서 확인 가능하다.

카카오뱅크는 “지난해 출시한 ‘AI 모임총무’에 이어 초대 기능까지 선보이며 ‘모임통장’에 AI 기반 편의 기능을 지속 강화하고 있다”라며 “앞으로도 다양한 금융 상품에 AI를 적용해 차별화된 금융 경험을 제공하겠다”고 전했다.