금 18개, 은 11개, 동 11개 1위 6관왕 클레보만으로도 TOP10 韓 금 3개, 은 4개, 동 3개 13위

[헤럴드경제=조용직 기자] 설상 스포츠 강국인 노르웨이가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 폐막식을 하루 남기고 국가별 메달 순위 1위를 확정했다.

노르웨이는 21일(이하 현지시간) 현재 금메달 18개와 은메달 11개, 동메달 11개를 획득, 종합 선두를 굳게 지켰다.

대회 마지막 날인 22일엔 총 5개의 금메달이 마지막으로 주인을 찾아갈 예정이라 2위인 미국(금11·은12·동9)이 금메달을 다 따더라도 노르웨이를 뛰어넘을 수 없게 돼 노르웨이의 종합 우승이 확정됐다.

이로써 노르웨이는 2014년 소치(금11·은6·동10), 2018년 평창(금14·은14·동11), 2022년 베이징(금16·은8·동13) 대회에 이어 4회 연속 동계 올림픽 종합 우승을 달성했다.

특히 이번 대회에선 베이징의 16개를 뛰어넘어 역대 동계 올림픽 최다 금메달 기록을 새로 썼고, 최다 메달 기록에선 평창의 39개에 하나 차이로 다가서서 마지막 날 경신 가능성을 남겼다.

노르웨이는 특히 크로스컨트리 스키에서 7개의 금메달을 휩쓸었고, 바이애슬론과 노르딕복합에서 금메달 3개씩을 더하며 눈밭에서 종합 우승의 발판을 다졌다.

이날 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 크로스컨트리 남자 매스스타트 50㎞에서 요한네스 클레보가 2시간6분44초8의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 우승을 차지해 대회 6관왕 금자탑을 세웠다.

클레보는 이번 대회 10㎞＋10㎞ 스키애슬론, 스프린트 클래식, 10㎞ 인터벌 스타트 프리, 4×7.5㎞ 계주 단체전, 팀 스프린트, 50㎞ 매스스타트까지 남자부 6개 종목의 금메달을 석권해 단일 동계 올림픽 최다관왕으로 우뚝 섰다.

이전까진 1980년 레이크플래시드 대회 스피드 스케이팅 5관왕인 에릭 하이든(미국)이 단일 동계 올림픽 최다관왕이었으나 이번 대회에서 클레보가 새로운 대기록의 주인공이 됐다. 이미 대회 4관왕 때부터 동계 올림픽 사상 역대 최다 금메달리스트 타이틀을 달았던 클레보는 이 기록도 11개로 늘렸다.

이번 대회에서 그가 딴 금메달 6개만을 국가 종합순위에 대입해도 8위 스웨덴(금 6, 은 6, 동 4)에 이어 9위다. 그가 딴 통산 금메달 11개로 가정하면 이번 대회 종합순위는 이날 현재 2위인 미국 다음인 3위에 해당한다.

전날 ‘효자 종목’ 쇼트트랙에서만 금메달 하나와 은메달 2개를 수확했던 대한민국 선수단은 이날은 메달을 추가하지 못했다. 금메달 3개와 은메달 4개, 동메달 3개의 한국은 국가별 메달 순위에서 13위를 유지했다.

스피드 스케이팅 남자 매스스타트의 메달 기대주로 꼽힌 정재원은 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 결승에서 8분4초60의 기록으로 5위에 올랐고, 여자 매스스타트 결승에서는 박지우(이상 강원도청)가 14위(8분36초31)로 마쳤다. 한국 빙속은 24년 만에 동계 올림픽 ‘노 메달’에 그쳤다.