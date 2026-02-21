[헤럴드경제=박세정 기자] 국민의힘 현직 원외 당협위원장을 비롯한 25명은 21일 윤석열 전 대통령의 1심 무기징역 선고에도 이른바 절윤을 거부한 장동혁 대표를 향해 “더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말고 사퇴하라”고 요구했다.

이들은 이날 성명을 내고 “그것만이 우리 보수가 진정으로 국민 곁으로 돌아갈 수 있는 유일한 길”이라면서 이같이 주장했다.

이들은 “12·3 계엄에 대한 법원의 판결 취지를 양심의 흔적 운운하며 폄훼하는 반헌법적 인식에 우리는 결코 동의할 수 없다”면서 “비판 세력을 ‘절연해야 할 대상’으로 규정하며 당원들을 갈라치기 하는 리더십은 국민의힘을 스스로 폐쇄적인 성벽 안에 가두는 자해적 고립에 불과하다”고 비판했다.

그러면서 “민심을 거스르는 독단의 정치를 통합으로 포장해 국민과 당원을 기만하는 위선을 당장 멈추라”고 밝혔다.

이번 성명에는 국민의힘에서 제명된 김종혁 전 최고위원, 함경우 전 조직부총장을 비롯해 김경진(서울 동대문을), 김근식(서울 송파병), 오신환(서울 광진을), 이재영(서울 강동을), 장진영(서울 동작갑), 최돈익(안양만안), 함운경(서울 마포을) 등 당협위원장들이 이름을 올렸다.

앞서 장 대표는 전날 기자간담회를 열어 12·3 계엄은 내란에 해당한다는 윤석열 전 대통령에 대한 1심 판결을 정면으로 반박하고, 윤 전 대통령과의 절연 요구를 거부하고 사실상 윤 어게인을 선언했다.

이에 대해 친한(친한동훈)계에서는 장 대표를 비롯한 당 지도부의 총사퇴를 요구하기도 했다.