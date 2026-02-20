- 송민영 교수팀, 저전력 디지털 IR-UWB 송신기 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] DGIST(대구경북과학기술원) 전기전자컴퓨터공학과 송민영 교수팀이 반도체 회로 분야 세계 최고 권위 학회인 ‘국제고체회로설계학회(ISSCC) 2026’에서 초소형·초광대역(Ultra-Wideband, 이하 ‘UWB’) 송신기 기술을 발표했다.

ISSCC(International Solid-State Circuits Conference)는 전 세계 유수의 반도체 기업과 연구기관이 최신 기술을 선보이는 무대로, 기술적 완성도와 독창성이 극도로 높은 논문만 채택되어 ‘반도체 분야의 올림픽’이라 불린다. 송민영 교수팀이 발표하는 연구는 차세대 UWB 통신 표준을 만족하면서도 크기와 전력 소모를 획기적으로 줄인 디지털 송신기 구조에 관한 것이다.

UWB 기술은 넓은 주파수 대역을 사용해 정밀한 위치 추적과 빠른 데이터 전송이 가능하지만, 엄격한 글로벌 전파 규제(스펙트럼 마스크)를 맞추는 것이 큰 숙제였다. 기존에는 규제를 지키기 위해 복잡한 회로를 추가해야 했고, 이로 인해 회로가 커지고 전력 소모가 늘어나는 성능 간의 충돌(트레이드오프)이 발생했다.

연구팀은 이러한 한계를 해결하기 위해 별도의 복잡한 보정 회로나 필터 없이도 전파 규제를 완벽히 준수하는 새로운 ‘디지털 기반 파형 생성 기법’을 제안했다. 이 기법은 전파가 규제를 위반해 간섭을 일으키는 ‘측엽(Sidelobe)’ 현상을 효과적으로 억제하면서도 전송 효율을 극대화한다.

개발한 UWB 송신기는 0.0523mm²라는 세계 최소 수준의 회로 면적을 달성했으며, 이는 기존 송신기 대비 9배 이상의 면적 효율을 입증한 성과다. 또한 11.4mW의 낮은 전력만으로 구동되면서도, 83.4%라는 최고 수준의 스펙트럼 활용도를 기록해 한국(KCC), 미국(FCC), 유럽(ETSI), 일본(ARIB) 등 전 세계 전파 규제를 모두 통과할 수 있는 성능을 갖췄다.

이번 성과는 저전력 IoT 기기, 스마트 가전의 정밀 위치 인식, 차세대 근거리 고속 통신 시스템 등 다양한 분야에 즉시 적용 가능하다. 특히 추가 비용 없이도 글로벌 규제를 만족할 수 있어 UWB 기술의 대중화를 앞당길 핵심 기술로 평가받는다.

송민영 교수는 “이번 연구는 UWB 기술의 고질적 문제였던 전파 규제와 통신 거리 제약을 근본적인 설계 혁신으로 해결했다는 데 의의가 있다”며 “차세대 초저전력 무선 시스템의 실질적인 해법을 제시함으로써 학문적 가치는 물론 산업적 활용도도 매우 높을 것”이라고 밝혔다.