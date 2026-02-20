1.2만명 병력 집결 대대적인 예행연습 진행 전략 무기 집결, 순차적으로 진행될 것 추정

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한 조선노동당 제9차 대회가 지난 19일 개막한 가운데 현지에서 열병식 예행연습도 한창인 것으로 확인됐다.

국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 20일 밴터(구 맥사테크놀로지스)사가 지난 9일부터 17일 사이 30㎝급 해상도로 촬영한 사진을 제공받아 분석한 결과를 내놨다.

한국국방안보포럼(KODEF)이 해당 사진을 정밀 분석한 결과, 평양 미림비행장 연병장에는 약 1만2000명의 병력이 집결해 대대적인 예행연습을 진행 중인 것으로 나타났다.

위성사진 상에는 1개 종대당 약 300명 규모로 구성된 다수 병력이 열을 맞춰 행진하는 등 다양한 규모의 종대별 연습 장면이 포착됐다.

다만 미림비행장 대 격납고 주변에서는 아직 대형 장비의 이동 흔적이 식별되지 않았다.

신종우 KODEF 사무총장은 “현재는 병력 중심의 예행연습이 진행 중”이라며 “기갑과 이동식 미사일 발사대 등 전략 무기 집결은 순차적으로 진행될 것으로 추정된다”고 말했다.

김일성 광장 일대에서는 노동당 깃발을 대규모 군중 카드섹션으로 연습하고 있는 장면과 의장대의 군무 훈련 장면까지 식별됐다.

유 의원은 “이번 제9차 당대회 열병식은 지난 8차 대회를 능가하는 대규모 병력과 장비가 동원될 것으로 전망된다”며 “특히 러시아 등 외국 고위급 관계자들을 대거 초청해 ‘북·러 군사협력’ 등 밀착 관계를 대내외에 노골적으로 과시하는 무력 도발의 장이 될 것”이라고 강조했다.

2021년 1월 14일 열렸던 8차 당대회 열병식 때는 1만5000여 명 병력과 20종 172대 장비가 동원된 바 있다.

올해 열병식은 지난해 10월 10일 열린 노동당 설립 80주년 기념 열병식 때와 비슷할 것으로 전망되고 있다. 지난해에는 병력 1만6000여 명, 장비 12종 60여 대가 동원됐다.