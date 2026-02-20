20일 오전부터 압수수색 중 서울청 금융범죄수사대 담당

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 장애인 성폭행 의혹으로 수사 중인 인천 강화군 중증장애인거주시설 ‘색동원’의 보조금 유용 의혹과 관련해 20일 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전 9시께부터 색동원과 시설장 김모 씨의 주거지 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 보조금 유용 의혹과 관련한 압수수색은 이번이 처음이다.

경찰은 색동원 시설장 김씨와 직원들이 정부 보조금과 장애인 수당 등을 적절히 집행했는지 수사 중이다.

경찰 관계자는 “수사 사안인 관계로 구체적인 혐의 내용 등에 관해선 확인이 어렵다”고 말했다.

앞서 경찰은 지난달 31일 ‘색동원 사건 특별수사단’을 구성하고 시설 내에서 불거진 장애인 성폭행 의혹과 보조금 유용 의혹을 두 갈래로 나눠 수사 중이다.

장애인 성폭행 의혹 등과 관련해선 서울청 여성청소년범죄수사계가 맡고, 보조금 유용 의혹과 관련해선 서울청 금융범죄수사대가 수사를 맡고 있다.

경찰은 그간 입건 전 조사(내사)를 하다 관련 혐의를 확인하고 정식 입건한 것으로 전해졌다.

경찰은 지난해 9월 김씨의 성폭력 의혹 등과 관련해 색동원 등을 압수수색 했다. 시설장인 김씨는 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행 혐의로 전날 구속됐다.

경찰 등에 따르면 김씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제로 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등을 받는다.