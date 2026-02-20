3월 13일 축제 개막...음식 판매 참여자 모집

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 전라남도 광양에서 열리는 제25회 광양매화축제가 다음 달 13일 개막되는 가운데 축제장을 찾는 시민과 관광객에게 지역의 다양한 먹거리를 제공할 음식 판매 참여자를 모집한다.

남도의 봄꽃 축제 백미로 꼽히는 광양 매화축제의 음식판매점 모집 대상은 축제 주 행사장인 섬진강변 다압면에서 운영할 일반·휴게음식점으로 총 4개 부스 내외를 선정할 계획이다.

운영 기간은 3월 13일부터 22일까지 10일간이며, 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 참가비는 부스당 20만 원(10일 기준)이다.

재첩 음식, 전 종류, 비빔밥, 분식류, 버거류, 커피·음료, 베이커리·디저트 등 일부 품목은 제외되며, 동일·유사 품목은 분류 심사를 통해 메뉴 다양성을 확보할 방침이다.

신청 자격은 공고일 기준 광양시에 주소를 둔 사업자로, 축제 기간 전 일정 참여가 가능해야 한다. 참여를 희망하는 사업자는 2월 23일까지 광양시청 관광과를 방문해 신청서를 접수하면 된다.

선정은 서류 심사로 진행되며 ▲축제와의 연관성 ▲가격의 적정성 ▲메뉴의 독창성 등을 종합 평가해 결정하되, 동점자의 경우 추첨으로 정한다.

선정된 참여자는 가격 및 원산지 표시, 카드 결제 시스템 운영, 다회용기 사용, 위생 교육 이수 및 보건증 소지 등 관련 규정을 준수해야 한다.

제출 서류 등 자세한 사항은 시청 누리집 공고를 참고하거나 관광과(061-797-2721)로 문의하면 안내받을 수 있다.