[헤럴드경제=이명수 기자] 경찰이 유승민 전 의원 딸인 유담(31) 인천대 무역학부 교수 임용 특혜 의혹과 관련해 인천대 2차 압수수색에 나섰다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 23일 오전 9시부터 인천대 총장실 등에 대해 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

압수수색 영장에는 이인재 총장이 채용 업무와 관련해 업무방해를 한 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.

경찰은 지난달 23일 인천대 무역학부 사무실 등을 1차 압수수색했는데, 당시 영장에는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의가 기재된 것으로 파악됐다.

앞서 경찰은 지난해 11월4일 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 이인재 인천대 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등 23명을 조사해 달라는 고발장을 접수하고 수사를 벌였다.

고발인은 유 교수의 채용 과정에서 인천대 인재 채용 담당자들이 임용지침을 따르지 않고, 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하지 않았다고 주장한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “혐의 입증에 필요한 증거 자료를 확보하기 위한 것”이라며 “수사 중이기 때문에 자세한 사항은 말할 수 없다”고 말했다.