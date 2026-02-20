[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점이 신학기 시즌을 맞아 특별 할인전을 한다고 20일 밝혔다. 국내외 아동·스포츠 브랜드의 의류·가방을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인한다.

판교점은 28일까지 ‘신학기 가방 프로모션’을 통해 브랜드 가방 상품을 5~20% 할인한다. 무역센터점은 내달 1일까지 지하 1층 대행사장에서 ‘디즈니 스토어’ 할인 행사를 연다. 피규어·인형 등 굿즈 상품을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인한다.

신촌점은 내달 2일까지 지하 2층 커버낫 매장에서 가방 프로모션을 한다. 대표 상품은 ‘택틱 백팩’(11만1200원), ‘루디 백팩’(7만9200원) 등이다. 현대시티아울렛 동대문점은 3일까지 지하 1층 ABC마트에서 아디다스·푸마·나이키 등 인기 브랜드 상품을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인한다.

현대프리미엄아울렛 김포점은 1층 아이러브제이 매장에서 10만원 이상 구매 시 리유저블백을 무료 증정한다. 현대프리미엄아울렛 송도점은 26일까지 지하 1층 가든스퀘어에서 레고 팝업스토어를 선보인다. 40% 할인과 매 금액별로 레고 스타터팩, 말의 해 한정팩, 레고 헤드 보관함을 증정한다.