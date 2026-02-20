라운지 등 카페 분위기로 새 단장 “책·여가 공존하는 주민공간 될 것”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울주옹기종기도서관이 2007년 개관 이후 18년 만에 전면 새 단장을 마치고 오는 26일 재개관한다.

울산 울주군은 울주옹기종기도서관에 30억원을 들여 내부 공간을 주민들의 일상이 이어지는 지역의 문화 거점으로 전면 재구성했다.

1층에는 노트북과 태블릿, 신문 등을 이용할 수 있는 ‘북 라운지’를 만들고 유아 및 어린이자료실을 확장했다. 또 수유실도 갖춰 영유아 부모와 어린이들의 이용 편의를 도모하면서 자연스럽게 책과 가까워질 수 있는 환경을 조성했다.

2층에는 기존의 열람실을 개선해 카페처럼 쾌적한 ‘스터디 라운지’를 새롭게 구성하고, 종합자료실과 연계해 집중과 사유가 공존하는 공간으로 재편했다.

3층은 단일 공간인 세미나실을 분리해 다양한 독서문화 프로그램을 운영하며, 로비와 복도에 보호자 대기석과 휴게 공간을 구성해 공간 활용도를 높였다.

울주옹기종기도서관 관계자는 “이번에 재개관하는 울주옹기종기도서관은 기획 단계에서부터 지역 주민들의 의견을 반영함을로써 주민과 함께 만들어가는 도서관이라는 점에서 의미가 크다”고 소개했다.