8호선 임시열차 차량에서 재균열 발견 7호선 열차 1칸을 8호선 1칸으로 대체

[헤럴드경제=손인규 기자] 차량 정밀안전진단에서 재균열이 발견돼 운행을 멈췄던 8호선 열차가 오는 23일부터 운행을 재개한다. 서울교통공사는 8호선 혼잡도를 완화하기 위해 7호선 열차 1칸을 활용해 8호선 열차 1칸을 대체하는 식으로 복구를 진행, 오는 23일부터 열차를 투입한다고 밝혔다.

지난해 10월, 기존에 운행 중이던 8호선 임시열차 차량이 정밀안전진단 과정에서 재균열이 발견돼 운행을 멈췄다. 이 과정에서 불가피하게 열차 간격이 일시적으로 늘어나 혼잡도가 높아지면서 8호선을 이용하는 시민들의 불편함이 이어졌다.

이에 공사는 혼잡도 완화를 위해 철도안전관리체계 기술기준에 따라 동일 차종 체계를 검토한 뒤, 7호선 열차 1칸을 활용해 8호선 열차 1칸을 대체하는 방식으로 차량을 재조성하는 긴급 복구 대책을 추진했다.

공사는 긴급 복구 과정에서 열차 운행에 영향을 주지 않도록 주말 야간 시간대를 활용해 도봉차량기지에서 고덕차량기지까지 차량을 이동시킨 뒤, 밤샘 집중 정비 작업을 실시해 차량 조성과 점검을 마쳤다.

이후 차체 교체 작업을 완료하고 중정비 검사와 함께 정밀안전진단을 재차 실시했다. 그리고 8호선 본선시운전(모란~잠실) 결과 차량 성능이 양호한 것으로 확인됐다. 철도안전관리체계 변경 승인과 한국교통안전공단의 현장검사 및 서류검사도 이상 없이 통과했다.

이번 차량 대체 투입으로 출퇴근 시간대 열차 운행 간격이 정상화돼 8호선 이용 시민의 혼잡 부담이 완화될 것으로 기대된다.

박병섭 서울교통공사 차량본부장은 “출퇴근 시간대 혼잡으로 불편을 겪은 시민들께 조금이나마 도움을 드리고자 주말 야간 이송과 밤샘 작업을 통해 긴급 복구를 추진했다”고 말했다.