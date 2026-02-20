[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 20일 소비자기본법 및 부산시 소비자기본조례에 따라 한 해 동안 시민들의 소비자 역량 강화를 위한 ‘계층별 소비자 피해예방 교육’을 추진한다.

지난해 부산 지역 소비자 상담 건수는 전년 대비 16.1% 증가했다. 특히 사회초년생, 고령자, 장애인 등 소비 취약계층의 피해가 집중될 것으로 예상돼 맞춤형 교육의 필요성이 더욱 커지고 있다. ▷신용카드 문자 결제 사기(스미싱) ▷항공권 구매 후 취소 불가 문제나 환불 지연 ▷온라인 구독 서비스 해지・환급 분쟁 ▷개인정보 유출 사고 등 인터넷 정보이용서비스 피해 등 생활 밀착형 피해가 크게 늘었다.

이에 시는 어린이, 청소년, 사회초년생, 고령자, 장애인, 공무원 등 계층별 특성을 고려한 맞춤형 교육을 오는 3월부터 12월말까지 학교, 복지관, 장애인단체 행사장, 시청 등에서 순회 및 참여형 방식으로 진행된다.

또 최근 증가하는 보이스피싱과 전자상거래 피해에 대한 집중 교육을 통해 시민들이 일상생활에서 스스로 피해를 예방할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 지원한다.

시는 한국소비자원, BNK부산은행, 지역경제교육센터, 소비자단체 등과 협력해 전문 강사 인력풀을 확대하고, 체험형·참여형 교육 방식을 병행하여 교육 효과와 만족도를 높일 계획이다.

현재 교육 신청 접수를 진행 중이며 신청 문의는 시 경제정책과(소비생활센터, ☎051-888-2142~3)로 하면 된다.