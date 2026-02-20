13개 기관 후원·참여형 봉사 11회 연간 3억2600만원 집행

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권의 사회봉사단 ‘키움과나눔’이 임직원이 직접 참여하는 봉사 활동을 통해 나눔 문화 확산에 나서고 있다.

20일 키움증권에 따르면 키움과나눔은 지난해 총 13개 기관에 3억2600만원을 후원하고, 임직원이 참여하는 봉사 활동을 11회 진행했다. 성인 발달장애인 나들이 동행, 주거 취약 계층 주거환경 개선, 특식 배식 봉사 등 다양한 참여형 활동이 이뤄졌다.

키움과나눔은 2012년 키움증권 사내 사회봉사단으로 출범했다. 청소년, 장애인, 저소득층 등 사회적 약자가 지역사회 구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 것을 목표로, 임직원이 직접 참여하는 봉사 활동을 중심으로 사회공헌을 이어오고 있다.

주거환경 개선 봉사도 대표적인 활동이다. 지난해에는 서울 영등포구 2가구, 동작구 4가구를 대상으로 임직원이 직접 집수리 봉사에 나섰다. 설·추석 명절과 초복·말복, 연말에는 취약계층을 대상으로 특식을 제공하는 배식 봉사도 진행했다.

경제적 지원 역시 병행하고 있다. 사내 기부 행사 등을 통해 조성한 재원으로 영유아 보육시설, 가정폭력 피해자 보호시설, 장애인 시설 등에 생필품을 후원했다. 저소득층 주거환경 개선을 위해 싱크대, 양변기, 보일러 등 생활 필수 설비도 지원했다. 사랑나눔의집, 조이빌리지, 안양의집, 성심원, 주거복지연대 등 다양한 기관이 후원 대상에 포함됐다.

후원금 조성 방식도 참여형으로 운영된다. 키움과나눔은 매년 1월 31일 키움증권 창립기념일에 ‘키움과나눔데이’를 열고, 임직원이 기부한 물품을 사내 경매로 판매해 수익금을 후원금으로 활용한다.

올해부터는 임직원 가족까지 참여 대상을 확대한다. 노인 등 취약계층에 전달할 기부 키트를 제작하는 등 가족 단위 봉사 프로그램을 강화할 계획이다.