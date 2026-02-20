[헤럴드경제=정목희 기자] 베냐민 네탸냐후 이스라엘 총리는 19일 이란이 이스라엘을 공격한다면 상상조차 할 수 없는 대응에 직면하게 될 것이라고 경고했다.

타임스오브이스라엘 등 보도에 따르면 네타냐후 총리는 이날 이스라엘군 사관생도 졸업식에서 이란 지도부를 가리켜 “아야톨라(시아파 이슬람 성직자)들이 실수로 우리를 공격한다면 상상조차 할 수 없는 대응을 직면해야 할 것”이라고 밝했다.

네타냐후 총리는 “우리는 어떤 시나리오에도 대비하고 있다”며 “주요 동맹인 미국과 긴밀히 협력하고 있다”고 말했다.

그는 “더 이상 위험을 억제하는 시대는 끝났고, 더 이상 ‘마밤’은 없다”며 “더는 ‘정글 속의 별장’처럼 포식자를 피해 숨는 개념은 없으며, 정글로 가지 않는다면 정글이 당신에게 찾아올 것”이라고 언급하기도 했다.

이는 이스라엘의 안보 정책이 위협에 대응하는 것보다 보다 적극적이고 공세적으로 전환되었음을 시사하는 발언으로 해석된다. ‘마밤’이란 전쟁과 전쟁 사이 기간의 작전 활동을 가리키는 이스라엘군 용어다.

최근 미군이 중동에 2개 항공모함 전단을 전개하고 주요 전투기 편대를 배치시키면서 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 결정이 임박했다는 관측이 제기되고 있다.

트럼프 대통령은 미국과 이란이 핵협상 타결에 이르지 못한다면 군사행동에 나서겠다는 태세다. 이 경우 이란은 미국의 맹방인 이스라엘을 탄도미사일로 직접 타격하는 것으로 보복할 가능성이 크다.

네타냐후 총리는 이날 “가자지구 비무장화 이전에 재건은 없을 것”이라며 팔레스타인 무장정파 하마스의 무장해제가 가자지구 휴전 2단계 이행의 선결조건임을 재차 강조했다.

네타냐후 총리는 “하마스는 머지않아 쉬운 길을 택할지, 어려운 길을 택할지 딜레마에 직면하게 될 것”이라며 이스라엘이 군사력을 동원하는 강제 무장해제를 검토하고 있음을 내비쳤다.

네타냐후 총리는 이날 트럼프 대통령이 주재하는 평화위원회 첫 회의에 불참했다. 미국 워싱턴DC에서 열린 이날 회의에서는 가자지구 재건 지원, 평화 유지를 위한 국제안정화군(ISF) 구성 방안 등이 발표될 전망이다.