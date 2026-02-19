[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 무슨 쓰레기야?”

지난 17일 경기도 시흥시 오이도의 한 바닷가. 설 당일 아침부터 거리 곳곳에 쓰레기가 버려져 있다. 그야말로, 발 디딜 데가 없는 수준.

놀라운 것은 이 쓰레기들의 정체. 바로 설 전날 밤, 음력 새해를 기념하는 불꽃놀이가 진행된 흔적이다.

지자체 허가 없이, 바닷가에서 불꽃놀이를 하는 건 불법. 각종 유해가스를 배출하는 데다, 소음 등 주민 피해가 적지 않기 때문이다.

쉽게 말해, 다수 시민이 쓰레기까지 무단 투기하며 불법 행위를 저지른 흔적인 셈.

비단 하루 이틀의 문제가 아니다. 관광객들이 많이 찾는 해변의 경우 사시사철 불꽃놀이 소음·쓰레기 피해가 발생하고 있다.

이 밖에도 대기·해양 오염은 물론 각종 동물 피해까지 유발하는 불꽃놀이. 해외에서는 환경 보호를 위해 개인의 불꽃놀이 자체를 금지하는 움직임까지 나오고 있다.

지난 17일 한 온라인 커뮤니티를 통해 설 당일 경기도 시흥 오이도 해변가의 모습을 포착한 사진이 공유되며 화제가 되고 있다. 사진에는 오이도 해변 인근 거리에 수북하게 버려진 불꽃놀이 잔해들이 담겼다. 설 전날 밤, 음력 새해를 맞이해 불꽃놀이를 진행한 흔적이다.

이는 비단 이번 설날만의 문제가 아니다. 오이도는 이전부터 불꽃놀이 명소로 알려진 곳. 해변 주변 다수 상점에서도 불꽃놀이 용품을 판매하고 있다. 이전부터 불꽃놀이 쓰레기 무단투기 및 관광객 소음으로 인한 주민 피해가 끊이질 않았다.

심지어 개인이 바닷가에서 무단으로 불꽃놀이를 즐기는 건 불법 행위에 해당한다. 해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률에 따르면, 백사장에서 허가 없이 장난감용 꽃불(폭죽) 놀이를 하는 것은 금지돼 있다. 위반 시 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

이는 단순 주민들에게 피해를 주기 때문만은 아니다. 불꽃놀이는 환경 측면에서도 백해무익한 행위. 각종 유해 물질로 대기 오염을 유발하는 데 더해, 해변 쓰레기 투기로 인한 해양 오염을 부추긴다. 발생하는 소음과 불꽃으로 인해 새 죽음을 유발하기도 한다.

심지어 불꽃놀이로 인한 피해는 이번에 화제가 된 오이도에만 한정되지 않는다. 관광지로 유명한 다수 해수욕장이 불꽃놀이로 골머리를 앓고 있다.

환경단체 와이퍼스와 해양보호단체 시셰퍼드가 지난 2023년 7월 말 인천 을왕리 해수욕장에서 폭죽 쓰레기를 주운 결과 7952개의 탄피가 나왔다. 탄피는 폭죽의 화약을 감싸는 원통형의 용기다. 폭죽을 터뜨린 뒤 남은 쓰레기인 셈이다. 이처럼 모래시장에서 쓰레기를 줍는 건 다행. 다수 쓰레기는 이미 바다로 흘러 들어갔을 가능성이 크다.

대기 중에도 불꽃놀이의 부작용은 포착된다. 폭죽이 터지면서 발생하는 연기에는 이산화질소, 산화질소 등 각종 유독성 화학물질이 포함돼 있다. 이를 흡입할 경우 호흡기 및 심혈관 질환을 일으킬 수 있다는 연구 결과도 존재한다.

기후변화의 주범인 이산화탄소도 다량 포함돼 있다. 미국에서 가장 많은 폭죽이 터지는 ‘독립기념일’. 하루 동안 불꽃놀이를 통해 나오는 이산화탄소만 약 6만340톤에 달한다. 이는 자동차 1만2000대가 1년 동안 배출하는 이산화탄소량과 맞먹는다.

미세먼지 발생도 적지 않다. 고려대 보건환경융합과학부 최윤형 교수 연구팀에 따르면, 서울과 부산에서 열린 대형 불꽃놀이 축제 이후 미세먼지 수치가 최대 32배까지 증가한 것으로 나타났다.

불꽃놀이는 새들에게도 악영향을 끼친다. 특히 주변에서 큰 소음과 빛이 발생할 경우, 기존 경로를 벗어난 데 더해, 새로운 경로를 찾지 못하는 사례가 발생한다. 이 경우 충돌 등 사고가 발생해 떼죽음을 당할 가능성도 있다.

실제 지난 2021년 초, 대규모 불꽃놀이 이후 이탈리아 로마 한 도로에서 수백마리의 새가 떼죽음을 당한 채 발견돼 화제가 된 바 있다. 당시 사진을 공유한 동물보호단체 OPA는 “불꽃놀이의 끔찍한 결과”라고 비판했다.

불꽃놀이로 인한 새 피해 지역과 대상도 광범위하다. 암스테르담대 바트 훅스트라 교수 연구진에 따르면, 새들은 새해에 터지는 불꽃놀이에 최대 10km 떨어진 곳에서도 영향을 받는 것으로 나타났다. 이들은 특정 연구 지역에서만 불꽃놀이로 40만마리의 새가 날아올랐다는 점도 확인했다.

불꽃놀이 영향을 받아 새들이 최소 11일 동안 평소보다 더 오래 먹이를 찾는다는 연구 결과도 있다. 불꽃놀이로 손실한 에너지를 보충하거나, 불꽃놀이로 도망친 후 먹이를 보충하려는 행위로 추측된다. 이밖에 불꽃놀이가 반려동물의 스트레스를 유발한다는 지적도 있다.

개인의 불꽃놀이를 전면 금지하고, 판매까지 단속해야 한다는 지적이 나온다. 현재 해수욕장에서 폭죽을 터뜨리는 건 불법이지만, 인근 상점에서 폭죽을 판매하는 것은 법에 저촉되지 않는다. 이에 실질적인 단속을 위해서는 유통 단계에서 철저한 규제가 필요하다는 주장이 나온다.

한편, 해외에서는 불꽃놀이는 물론 물품 구매까지 금지하는 움직임이 지속되고 있다. 환경오염을 막으려는 조치다. 네덜란드 정부는 올해부터 일반 시민이 폭죽을 구매, 사용하는 것을 전면 금지했다. 독일의 경우 소비자 판매 시기를 매년 연말 나흘로 규정해, 엄격히 단속하고 있다.