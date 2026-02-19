주 삿포로 중국 총영사관 여행 자제 당부

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중일 관계 냉각 속에 일본 삿포로 한 식당에서 홍콩 관광객이 일본인으로부터 폭행을 당하는 사건이 발생했다. 주삿포로 중국 총영사관은 일본 방문을 자제하라고 거듭 권고했다.

18일 중국 관영 중국중앙TV(CCTV) 보도에 따르면 이날 새벽 일본 홋카이도 삿포로 시내의 한 식당에서 홍콩 관광객 1명이 일본인 남성으로부터 맥주병 공격을 받아 부상을 입었다.

현장에 출동한 경찰은 용의자를 현행범으로 체포했다.

피해자의 부상 정도 등 구체적인 상황은 공개되지 않았다.

현지 경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

주일 중국대사관과 주삿포로 총영사관은 각각 일본 외무성과 현지 경찰에 교섭을 제기했다고 밝혔다.

주삿포로 중국 총영사관은 성명을 통해 “가해자가 법에 따라 처벌 받고, 중국 국민의 안전과 정당한 권리가 효과적으로 보호돼야 한다”고 촉구했다.

이어 “중국 국민들에게 당분간 일본 여행을 자제할 것을 다시 한번 당부한다”며 “관할 지역에 거주하는 중국 국민들은 현지 치안 상황을 면밀히 수사하고 안전 수칙을 준수하며 자기 방어를 강화해야 한다”고 덧붙였다.

중국 정부는 최근 들어 일본 여행에 대한 경계 메시지를 반복적으로 내고 있다.

지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사 시 개입 가능성을 언급한 이후 양국 간 긴장이 고조된 상황에서 일본 주재 중국 공관들은 일본 방문을 주의하고 유학에 신중할 것을 권고해 왔다.

같은 해 12월에는 혼슈 아오모리현 인근 해역에서 발생한 강진을 이유로 여행 주의보가, 지난달에도 일본 체류 중국인들이 언어폭력과 폭행 피해를 입었다는 신고가 접수됐다며 여행 자제 권고가 내려졌다.

최근에는 중국 최대 명절인 춘제(중국 설) 연휴를 앞두고 일본 내 치안 불안과 반중 정서 확산을 들어 여행 자제를 권고하기도 했다.