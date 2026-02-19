자곡동 아파트 인근 구간 민원 본격화 착공 늦어지면 2030년 개통 목표도 흔들

[헤럴드경제=윤성현 기자] 수서역 환승센터 복합개발의 출발점으로 꼽히는 수서~광주 복선전철(수광선) 사업이 인허가 절차에 제동이 걸렸다. 착공이 늦어지면 수도권 동남부 교통 개선은 물론 수서역 환승센터 복합개발 등 연계 사업 전반이 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.

19일 건설업계에 따르면 수광선은 노선 인근 주민들의 민원이 이어지면서 착공에 필요한 인허가 절차가 제때 진행되지 못하고 있다.

수광선은 수서역에서 모란역을 거쳐 광주역까지 19.4㎞ 구간을 잇는 국책사업이다. 2030년 완공을 목표로 추진되며, 경강선(판교~여주)과 중부내륙선(부발~충주) 등과 연계해 서울 강남권의 관문인 수서를 주요 간선망과 연결하겠다는 구상이다. 계획대로 진행되면 강남권과 경기 동남부의 접근성이 개선되고 이동 편의도 높아질 것으로 기대돼 왔다.

사업은 2016년 제3차 국가철도망 구축계획에 포함된 뒤 2019년 7월 예비타당성조사를 통과했고, 2023년 2월 기본계획 고시 이후 2023~2024년 실시설계에 들어갔다. 당초 2025년 2월까지 착공해 2030년 개통을 목표로 했다.

다만 현재는 2공구로 분류된 서울 강남구 자곡동의 한 아파트 단지 인근 구간에서 주민 민원이 본격화되며 인허가가 지연된 상태다. 국가철도공단은 해당 노선이 아파트 직하부를 통과하는 구조가 아니고, 터널 공사도 안전성을 고려해 무진동 굴착 등 공법을 적용하겠다는 입장을 설명해 왔다. 그러나 해당 단지 주민들은 노선이 단지와 가까이 지나가면 진동과 소음, 지반 침하 위험이 커질 수 있다며 노선 변경을 요구하고 있다.

사업 추진 측은 설계 변경이 현실적으로 쉽지 않다고 본다. 수광선은 전액 국가 재정이 투입되는 만큼, 노선이 늘거나 공사비가 증가하면 타당성 재조사로 이어져 사업 자체가 불투명해질 수 있기 때문이다. 대안 노선을 선택할 경우 SRT 수서역과의 연계가 약화돼 환승센터 기능이 분산될 수 있다는 지적도 나온다.

문제는 민원이 풀리지 않으면 공사를 구간별로 쪼개 추진하기도 쉽지 않다는 점이다. 시발역인 1공구 수서역에는 회차 선로와 검수·정비시설, 신호제어 관제시설, 사업소 등 개통에 필요한 핵심 시설이 먼저 들어서야 한다. 이 시설이 선행되지 않으면 일부 구간만 착공하더라도 전체 사업 추진이 원활히 진행되기 어렵다.

수광선 지연이 장기화되면 교통망 개선을 기대해 온 강남권과 경기 동남부 주민들의 불편이 커질 수 있다는 지적이 나온다. 수광선과 직간접적으로 연결될 예정이었던 판교~여주~서원주~강릉 및 안동, 부발~충주~문경 등 타 지역도 영향을 받을 전망이다.

수서역 환승센터 복합개발 역시 지연을 피하기 어렵다. 수서역 신세계백화점 임점 등과 연계된 복합개발은 환승센터 하부로 수광선이 지나가는 구조여서, 노선과 인허가가 확정되지 않으면 공사 착수 자체가 불가능하다.

건설업계 관계자는 “2030년 개통 목표를 지키기 위한 시간 확보차원으로 국가철도공단은 2·3공구 경기 구간 인허가 완료 후 경기 구간의 우선 착공을 계획하고 있지만 시발역인 1공구 수서역이 완공되지 않으면 개통은 불가능하다”고 말했다.