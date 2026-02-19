[헤럴드경제=문영규 기자] K팝 그룹 방탄소년단(BTS)이 내달 21일 서울 광화문에서 컴백 콘서트를 개최하는 가운데 최근 운전면허를 딴 멤버 RM이 자신의 운전 모습을 공개한 영상이 화제가 되고 있다.

RM은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 “웃으면서 합시다. 나도 웃김”이란 짤막한 글과 함께 운전하는 모습을 담은 영상을 올렸다.

영상에선 RM이 어색한 미소를 지으며 운전대를 꽉 잡고 주행하는 모습이 담겼다.

그가 몬 차량은 현대차의 스포츠유틸리티차량(SUV) 투산 NX4 페이스리프트 모델로 추정된다.

RM은 지난해 12월 운전면허를 취득했다고 밝힌 바 있다. 그 전까지 BTS 멤버 중 유일하게 RM만 운전면허가 없었다.

운전면허를 취득한 이유에 대해 그는 “자차 살 생각은 없고, 그냥 따보고 싶었다”며 “나도 내 트라우마를 극복하고 싶었다”고 말했다.

RM은 주행시험 과정에서 유턴을 하다가 중앙선을 침범해 한 차례 떨어진 것으로 알려졌다. 이후 재응시해 합격했으며 주행은 가능하지만 주차가 어려워 연수를 받아야 했던 상황이었던 것으로 전해졌다.

완전체 복귀 BTS, 광화문 공연에 검색량 폭주

BTS는 내달 다섯 번째 정규 앨범 ‘아리랑’을 발표와 동시에 완전체 복귀를 앞두고 있다.

BTS는 내달 21일 광화문 광장에서 컴백 기념 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 진행하며 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스와 협업해 190여개국에 단독 생중계된다. 넷플릭스가 단일 가수 공연을 생중계하는 것은 이번이 최초다.

전국적인 관심이 쏠리면서 지난달 BTS의 투어 계획 발표 직후 48시간 동안 서울로 향하는 여행 검색량이 155% 급증했다. 오는 6월 공연이 열리는 부산 검색량은 2375% 폭증했다.

특히 일본, 홍콩, 대만 등 아시아 주요 지역에서는 부산 여행 검색량 폭등을 이끌었다. 내국인들의 서울(190%), 부산(3855%) 여행 검색량 역시 큰 폭으로 늘었다.

서울, 부산은 BTS 공연의 경제유발효과를 기대하며 안전 등 대책마련에 긴급히 나섰다.

오세훈 서울시장은 지난 4일 방탄소년단 컴백 프로젝트 관련 현안 점검 회의를 열고 인파 안전관리 방안과 교통, 숙박, 상권 대응 대책을 종합 점검했다. 서울시는 오는 3월 21일 광화문에서 열리는 방탄소년단 콘서트를 앞두고 최대 20만명의 관광객이 서울 도심에 몰릴 것으로 보고 있다.