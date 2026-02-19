신상품 ‘포용금융 3종 SET’ 출시 금융취약계층 신용 사각지대 해소

NH농협금융지주(회장 이찬우·사진)는 서민·청년 등 금융취약계층의 신용 사각지대를 해소하기 위해 ‘포용금융 3종 SET’를 출시하고 포용금융 공급에 속도를 낸다고 19일 밝혔다.

NH농협금융은 ‘NH상생성장 프로젝트’를 통해 2030년까지 108조원의 생산적·포용금융을 공급할 계획이다. 이 중 포용금융은 15조4000억원이다. 이에 캐피탈·은행·저축은행은 포용금융 신상품을 순차적으로 출시한다.

NH농협캐피탈은 청년고객을 대상으로 ‘2030 청년 안아드림(dream)’ 대출상품을 5일 신규 출시했다. 만 20세부터 34세 직장인(4대보험 가입자)이 가입 가능하며 소득 요건도 연 1800만원 이상으로 낮췄다. 또 만기 시까지 성실히 상환 고객을 대상으로 이자비용의 일부를 NH포인트로 환급해 주는 혜택을 제공한다.

NH농협은행은 이달 중 청년·장애인·한부모가정·농업인 등 소득증빙이 어려운 취약차주를 대상으로 1000만원 한도 범위 내에서 자금을 지원하는 상품을 출시할 계획이다. 1월부터는 주택담보대출·전세대출·개인사업자를 대상으로 최고 0.3%포인트 ‘포용금융 우대금리’와 정책서민금융상품인 새희망홀씨 대출에 최고 0.5%P ‘NH포용금융 우대금리’를 제공하고 있다. 정호원 기자