코스피가 19일 상승 출발해 단숨에 5600선을 넘어섰다. 이날 오전 서울 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 5670선을 나타내고 있다. 사진은 다중노출 합성 촬영. 임세준 기자
코스피가 19일 상승 출발해 단숨에 5600선을 넘어섰다. 이날 오전 서울 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 5670선을 나타내고 있다. 사진은 다중노출 합성 촬영. 임세준 기자

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 긍정적인 시나리오에서 7870포인트까지 오를 수 있다는 증권가의 전망이 나왔다. 반도체 순이익 비중이 사상 최고 수준으로 확대되며 코스피를 끌어올릴 것이란 분석이다.

하나증권은 19일 보고서를 통해 낙관적인 가정에서 코스피가 7870포인트까지 상승할 수 있다는 전망을 내놨다.

현재 코스피 순이익 추정치와 밸류에이션 리레이팅 가능성을 반영해 코스피를 반도체와 비(非)반도체로 나눠 장기 기대수익률과 지수 고점을 추정하는 두 가지 시나리오를 제시했다.

이재만 하나증권 연구원은 “반도체의 경우 2년 이상 연속으로 순이익 증가 연도의 주가수익비율(PER)고점의 평균은 12.1배”라며 “12개월 예상 순이익에 해당 PER을 적용할 경우 이론적 시가총액은 3225조원으로 증가하고, 현재 대비 74.8%의 상승 여력이 있다”고 설명했다.

코스피 내 반도체 시가총액 비중을 고려하면 해당 시나리오에서 기여 수익률이 30.3%까지 높아질 수 있다는 분석이다.

비반도체 업종 역시 밸류에이션 상단을 적용할 경우 추가 상승 여력이 있다는 진단이다. 이 연구원은 “2년 이상 연속으로 순이익 증가 연도의 PER 최고점인 15.9배를 현재 12개월 예상 순이익에 적용하면 이론적인 시가총액이 3289조원”이라며 “비반도체의 시가총액 비중을 감안 시 기여수익률은 12.7%로 상향 조정된다”고 분석했다.

이 같은 가정을 반영하면 코스피 장기 기대수익률은 43.1%에 달하고, 현재 5500포인트 기준 지수 고점은 7870포인트 수준까지 가능하다는 계산이 나온다.

이 연구원은 반도체 밸류에이션이 보수적으로 움직이는 경우도 가정했다. 그는 “반도체의 경우 2년 이상 연속 순이익 증가 연도의 PER 고점의 평균 하단(평균-표준편차)은 8.9배”라며 “12개월 예상 순이익에 해당 PER을 적용할 경우 이론적 시가총액은 2364조원으로 현재 대비 28.1%의 상승 여력이 있다”고 설명했다.

비반도체 업종은 이미 평균 수준 이상의 밸류에이션을 반영하고 있다는 점도 짚었다. 이 연구원은 “비반도체의 경우 현재 PER이 이미 2년 이상 연속으로 순이익 증가 연도의 PER 고점의 평균인 13.8배를 상회하고 있다”고 분석했다.

이 연구원은 “비반도체의 경우 현재 PER이 이미 2년 이상 연속으로 순이익 증가 연도의 PER 고점의 평균인 13.8배를 상회하고 있다”며 “PER 고점의 상단(평균+표준편차) 15.2배를 12개월 예상 순이익에 적용할 경우 이론적 시가총액은 3143조원으로 현재 대비 16.0%의 상승 여력이 있다”고 추정했다.

이 같은 가정을 반영하면 코스피 장기 기대수익률은 20.9%로, 현재 5500선 기준 지수 고점은 6650포인트 수준으로 추정된다. 반도체 이익 개선이 이어지되 밸류에이션 확장이 제한적인 경우에도 코스피가 6000선 중반까지 상승할 수 있다는 의미다.

하나증권에 따르면 올해부터 내년까지 코스피 내 반도체 순이익 비중은 55~56%로 역대 최고치를 기록할 것으로 예상된다.


moon@heraldcorp.com